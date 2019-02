Cote d'Ivoire: e-Gouv - Le ministre Amon-Tanoh veut harmoniser la gestion des sites web des ambassades ivoiriennes

Les gestionnaires des sites Web ont été outillés dans l'action de promotion de la Côte d'Ivoire

Conformément à l'ambition chère au Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de faire de la modernisation de l'Administration Publique une réalité tangible à l'ère du numérique et des nouvelles technologies de l'Information, S.E.M. Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires Etrangères a décidé d'harmoniser la gestion des sites web des Ambassades ivoiriennes à l'étranger, de même que l'utilisation de la messagerie professionnelle e-GOUV.

Pour concrétiser cet objectif et faciliter la mise en réseau entre le Ministère des Affaires Etrangères et les Missions diplomatiques, le Ministre des Affaires Etrangères a autorisé une formation groupée de deux semaines à l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, DC, aux Etats-Unis, au profit de onze (11) agents d'Ambassades et de Consulats ivoiriens basés en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique.

Cette formation conduite par l'Ambassadeur Kouamé Emmanuel, Directeur des Systèmes d'Information Numérique du Ministère des Affaires Etrangères, et ses collaborateurs a débuté le 29 janvier 2019 pour s'achever le 7 février 2019. Elle a ainsi offert aux gestionnaires des sites Web concernés les connaissances nécessaires pour leur permettre d'être désormais plus outillés dans l'action de promotion de notre pays à l'extérieur, à travers une mise à jour régulière des sites web et une gestion plus équilibrée des comptes eGOUV.

Au cours de la cérémonie de remise des Attestations de participation qui a clôturé cette formation, le Chef de Mission, l'Ambassadeur Haidara Mamadou, par la voix de son représentant, a félicité l'Ambassadeur Kouamé Emmanuel et son équipe de formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour aborder tous les modules de formation retenus et réaliser tous les travaux en ateliers.

Il a encouragé les gestionnaires des sites web qui ont brillé par une participation active et exemplaire à cette formation, en leur précisant que « loin d'être de simples parchemins, leurs attestations de participation symbolisent l'importance de la responsabilité qui est désormais la leur et qui les invite à travailler quotidiennement et sans relâche, en tant qu'acteurs privilégiés, à la concrétisation de la modernisation de l'Administration diplomatique ».

L'Ambassadeur Haidara a également noté que l'organisation réussie de cette formation est « l'expression éloquente de la volonté des Autorités du Ministère de réussir le pari de la mise en réseau de toutes nos missions diplomatiques, pour plus de dynamisation de l'action de promotion de notre pays tant auprès des pays hôtes qu'auprès des membres de notre diaspora ».

Pour sa part, l'Ambassadeur Kouamé Emmanuel, Directeur des Systèmes d'Information Numérique, a adressé ses remerciements à l'Ambassadeur Haidara, et à ses collaborateurs pour « avoir permis que ce séminaire soit une parfaite réussite à tous points de vue ».

L'Ambassadeur Kouamé Emmanuel qui a promis mettre tout en oeuvre pour veiller à l'exécution par les Gestionnaires des Sites Web des principales recommandations de cette formation, leur a prodigue des conseils, tout en soulignant qu'ils sont « chargés d'assister le personnel de leurs Ambassades respectives pour une meilleure utilisation de la messagerie professionnelle e-GOUV ».