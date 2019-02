Cote d'Ivoire: Grève des enseignants - Kandia Camara indique sa disponibilité à analyser et à trouver des solutions

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et les syndicats d'enseignants vont se retrouver le lundi 18 février, au Cnms de Cocody pour définir un chronogramme de discussion des points de revendication des grévistes.

C'est ce qui a été convenu au terme de la rencontre qu'a organisée, vendredi , à son cabinet au Plateau, la ministre Kandia Camara.

Etaient conviés à cette réunion, les responsables de l'Intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire (Isepp-Ci), de la Coalition du secteur éducation/formation (Cosefci) et du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (Synesci), ainsi que le Conseil consultatif de l'éducation nationale (Ccen), composé de parents d'élèves, de guides religieux et de leaders traditionnels.

Kandia Camara a rassuré de sa disponibilité à analyser et à trouver des solutions, dans la mesure du possible, aux préoccupations des syndicats pour ramener la sérénité à l'école. Le plus important, selon elle, étant de faire en sorte que l'école ivoirienne sorte de la crise dans laquelle elle est plongée depuis trois semaines.

Les parties se sont accordées sur la nécessité d'aller à un dialogue permanent en vue de trouver des solutions durables aux préoccupations de chacune.