Algérie: Tébessa - Plus de 154.000 têtes ovines vaccinées contre la peste des petits ruminants

Tebessa — Plus de 154.000 têtes ovines ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants (PPR) dans la wilaya de Tébessa, où le taux d'utilisation des doses de vaccin mobilisées a dépassé 50%, a indiqué samedi l'inspectrice vétérinaire de la wilaya, Hanene Laiod.

Un nombre "important" du cheptel de la wilaya a été vacciné contre la PPR dans diverses communes depuis le début du mois en cours a précisé à l'APS la même responsable rappelant que 250.000 doses de vaccin contre la PPR ont été envoyé aux services agricoles.

La campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants a visé, en première phase, les zones qui enregistrent un grand nombre de cheptel a fait savoir la responsable, notant que la campagne de vaccination se déroule dans les "meilleures conditions".

A cet effet, la DSA a mobilisé 70 vétérinaires privés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, a révélé Mme Labiod, affirmant que l'opération se poursuit pour atteindre toutes les communes, dans le but de préserver la santé du cheptel.

Parallèlement à la campagne de vaccination, la DSA organise des journées de sensibilisation et de formation destinées aux agriculteurs et éleveurs sur les méthodes de prévention des animaux, notamment vaccinés, de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants, dans plusieurs communes de la wilaya, a-t-on noté.

La wilaya de Tébessa compte actuellement plus de 1,5 million de têtes ovines et près de 30.000 têtes bovines, a ajouté la même source, soulignant que 150 foyers de fièvre aphteuse et 100 autres de peste des petits ruminants ont été enregistrés, ajoutant que 2800 bêtes ont été décimés par ces deux pathologies.