Algérie: La fidélité aux sacrifices de la génération de la révolution vivement recommandée

Tiaret — Les participants à une rencontre consacrée, samedi à Tiaret, à des activités culturelles dans le cadre de la célébration de la journée nationale du Chahid, ont vivement recommandé la fidélité aux sacrifices consentis par la génération de la glorieuse guerre de libération nationale pour recouvrer l'indépendance du pays.

Le président de l'association "legs et culture" de la wilaya a souligné, lors de la projection d'un documentaire sur le camp de concentration à Mahdia, produit par son association en collaboration avec la maison de la culture "Ali Maachi" de Tiaret, que "les sacrifices consentis par 1.301 moujahids emprisonnés entre 1959 et 1962, torturés et soumis aux travaux forcés par le colonisateur français méritent d'inspirer les générations montantes".

Le documentaire s'est appuyé sur les témoignages de trois moudjahidine encore en vie, à savoir, Sahraoui Hamdi, Mohamed Boulal et Abdelkader Belahreche qui faisaient partie des prisonniers et d'officiers français ayant reconnu avoir pratiqué la torture et autres sévices mortels dans ce camp dont l'officier Serge Carl et Pierre Albin Thomas.

A la lumière de la lettre du chahid Ahmed Zabana lue au musée du moudjahid devant des élèves des établissements scolaires en collaboration avec la direction de l'éducation, l'accent a été mis sur les valeurs de révolution et de militantisme et l'esprit de sacrifice du chahid Ahmed Zabana.

L'universitaire Bachir Mahmoudi, membre de la commission d'adoption du livre scolaire au ministère de l'Education nationale a soutenu que cette lettre est un appel à l'attachement à la patrie par fidélité aux martyrs, proposant d'inclure ce message dans les livres d'histoire du cycle moyen.

L'association "Thouraya" relevant de la maison de jeunes de Mahdia a présenté une opérette intitulée "Sarkhat echahid" (Cri du martyr) où elle reproduit les sacrifices du peuple algérien durant la glorieuse guerre de libération nationale.

Le programme de célébration de la journée nationale dont la wilaya de Tiaret abrite les festivités officielles a donné lieu samedi à une cérémonie présidée par le wali, Abdeslam Bentouati pour honorer des sportifs lauréats dans plusieurs disciplines lors de compétitions nationales et africaines, et à des exhibitions en arts martiaux et gymnastique rythmique à la salle omnisports "Hassan Aziat" de Tiaret.