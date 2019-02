Cote d'Ivoire: Consolidation de la paix - Duncan présente les efforts du gouvernement ivoirien

Le vice-Président de la République a eu vendredi, au Palais présidentiel, une séance de travail avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies, en visite en Côte d'Ivoire.

"S'agissant de la Côte d'Ivoire, nous pouvons affirmer que la transition du maintien à la consolidation de la paix est bel et bien une réalité".

C'est ce qu'a affirmé, le vendredi 15 février 2019, le vice- Président Daniel Kablan Duncan, au cours d'une séance de travail avec une mission du Conseil de sécurité des Nations unies, en visite en Côte d'Ivoire.

La rencontre s'est tenue à la Salle des pas perdus du Palais présidentiel, au Plateau. Selon le vice-Président, cette « Success Story » est l'aboutissement de plusieurs facteurs.

Notamment, l'existence d'un accord et d'un processus politiques crédibles ; le leadership du Président Alassane Ouattara qui a permis la réussite du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR), de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), de la Réconciliation nationale, et donc du processus de sortie de crise.

Autre élément qui a milité, selon lui, en faveur du maintien et de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, c'est « la très forte appropriation nationale du processus de sortie de crise ». Mais aussi, le retour au pays de plus de 270 000 exilés ivoiriens sur 300 000.

Ainsi que la prise d'une loi d'amnistie en faveur de 800 prisonniers de la crise post-électorale, la reprise du dialogue politique, notamment, sur la recomposition de la Commission électorale indépendante (Cei) : « Tous ces efforts entrepris ont permis le retour à la sécurité et à la Paix.

L'indice national d'insécurité est actuellement de 1,3 sur une échelle de 5, et 2 sur 4 suivant l'index des Nations unies, c'est-à-dire le même niveau que Genève et New York », a-t-il souligné.

Au plan économique, dira-t-il, les nombreux efforts du Gouvernement, ainsi que les importantes réformes structurelles et sectorielles entreprises, ont valu à la Côte d'Ivoire d'être classée, selon les rapports 2014, 2015 et 2018 du "Doing Business" de la Banque mondiale, parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde.

« Cela a aussi permis à notre pays de connaître une croissance annuelle exceptionnelle de plus de 8% du PIB sur la période 2012-2018, avec un développement accéléré des infrastructures économiques et sociales. La Côte d'Ivoire figure ainsi parmi les quatre pays à plus fort taux de croissance au monde », s'est-il félicité.

Avant d'ajouter : « En vue d'accélérer l'inclusion sociale et le partage équitable des fruits de la croissance, le Président de la République a mis en place un vaste programme social de 727,5 milliards de FCFA, sur la période 2019-2020 ».

Cette visite, faut-il le souligner, est organisée à l'initiative conjointe des missions permanentes de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Equatoriale, en leur qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité.

Elle comprend deux volets. Le premier volet porte sur une visite en Côte d'Ivoire, du 14 au 15 février. Et le second, sur une visite en Guinée Bissau.

L'objet de la mission en Côte d'Ivoire est de faire l'état des lieux des transitions en cours, du maintien à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, au Liberia et en Sierra Leone, et de permettre un partage d'expériences et de bonnes pratiques en la matière.

Il vise aussi à soutenir les efforts de médiation et de bons offices du bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour la prévention des conflits et à réitérer le soutien, ainsi que l'accompagnement des Nations unies aux pays susmentionnés.

A cette rencontre, le vice-Président avait à ses côtés des membres du gouvernement.