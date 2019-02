Tunisie: Hausse des exportations vers l'UE

Concernant les importations, elles ont enregistré une hausse de 24% contre + 25% en 2018, dont la valeur s'élève à 5383,8 MD, contre 4341,2 MD en janvier 2018.

Selon l'INS, l'évolution du niveau des exportations (+21,9%) et des importations (+24%) a engendré un déficit de 1568,3 MD contre 1211,7MD.

Le taux de couverture a diminué de 1,2 point par rapport au mois de janvier 2018 pour s'établir à 70,9% contre 72,1%.

Les indicateurs ont montré également que les exportations sous le régime offshore ont augmenté de 23,1% contre +27,5%. Sous le même régime, les importations ont évolué de 12,9% contre +41,7%.

Par ailleurs, sous le régime général, les exportations ont augmenté de 19,1% (contre +77,5%), ainsi que les importations de 29,6% (contre +18%).

Agriculture / agroalimentaire : baisse de 10,3%

L'augmentation au niveau de l'exportation durant le mois de janvier 2019 a touché la majorité des secteurs, notamment les mines, phosphates et dérivés ( 74%), les industries manufacturières (46,6%), les industries mécaniques et électriques (29,6%), de l'énergie (18,4%) et du textile-habillement et cuirs (16,3%).

Néanmoins, le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré une régression de 10,3%, suite à une baisse des ventes d'huile d'olive ( 145,5MD contre 236,2MD).

Selon l'INS, l'augmentation des importations est due à la hausse observée au niveau de tous les secteurs. En effet, les importations ont évolué dans les domaines des biens d'équipement (26,6%), les produits énergétiques, sous l'effet de la hausse des achats de gaz naturel ( 249,2MD contre 153,7MD), et des produits raffinés (493,2MD contre 432,5MD).

De même, les importations de matières premières et semi-produits ont augmenté de 10,4%, celles des produits agricoles et alimentaires de base de 6%, ainsi que les mines, phosphates et dérivés de 1,2%.

Les exportations tunisiennes vers l'Union européenne, qui représentent 73,5% du total des exportations, ont augmenté de 24,3%. Cette hausse est due à l'augmentation des exportations vers certains partenaires européens, tels que l'Italie (+48,2%), l'Allemagne (+28%) et la France (+20,4%). Toutefois, nos exportations sont en baisse vers d'autres pays, comme les Pays-Bas et l'Espagne.

S'agissant des pays arabes, les exportations tunisiennes sont en hausse, notamment vers l'Algérie (69,4%), la Libye (103,8%) et le Maroc (2,6%).

Pour les importations, les échanges commerciaux avec l'UE, qui représentent 50,7% du total des importations, ont augmenté de 14,302% pour s'établir à 2731,2 MD.

D'après les résultats affichés par l'INS, le solde de la balance commerciale est déficitaire de 1568,3MD, suite au déficit enregistré avec certains pays, comme la Chine, la Turquie, l'Algérie, la Russie et l'Italie.

Par contre, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d'autres pays, tels que la France, le Maroc, la Libye.

En outre, les échanges commerciaux sont déficitaires sous le régime général de 2664,4MD et offshore de 1078,2MD.