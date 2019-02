Soudan: Al-Bashir participe au lancement du Forum International de l'Industrie Minière

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, assistera Lundi au Lancement de l'Exposition et du Forum International de l'Exploitation Minière au Soudan, dans la Salle de l'Amitié à Khartoum.

Le ministre du Pétrole et des Mines, Azhari Abdul-Ghader, a indiqué, lors de sa réunion avec le Comité Préparatoire Supérieur de l'Exposition et du Forum, Samedi dernier, que le Forum s'inscrivait dans le contexte de la Promotion des Capacités et des Ressources Minières du pays, soulignant le travail pour doubler la Production afin de Combler le Fossé Economique de la Balance Commerciale.

Abu-Fatima Abdullah, Directeur Général de l'Autorité des Recherches Géologiques et Chef du Comité Supérieur au Forums, a souligné l' importante Participation Internationale et Régionale à ce Forum, ainsi que des 43 Sociétés d'Exploration, Promoteurs Commerciaux et Grands Producteurs Internationaux, notant que la participation Internationale et Régionale au Forum ouvre de Nouvelles Fenêtres Economiques pour aider le pays à adopter une Perspective plus Large.

Il a ajouté que le Soudan comptait énormément sur le rôle important des Entreprises Régionales et Internationales pour investir dans le Secteur Minier et pour Transférer Techniquement vers un Horizon plus Vaste et des Opportunités d'explorer les Vastes Potentiels inexploités du Soudan, ajoutant que le Forum examinerait les problèmes des Publications Scientifiques devant être présentées par un Groupe de Savants Soudanais et Etrangers.