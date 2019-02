Ile Maurice: Bagarres entre collégiens - «Bizin montré zot ki mari... »

Bagarre, insultes et injures sont légion à la gare du Nord, notamment. À la sortie des classes, à partir de 14 h 30, des collégiens débarquent. Certains sont là pour prendre le bus et rentrer chez eux, d'autres pour «kas enn poz». Mais la journée ne finit jamais sans incident...

Il est 14 heures. Jour de la Saint-Valentin. La gare est presque vide, hormis la présence des occasionnels tourtereaux tout de rouge vêtus et qui fêtent «l'amour». À 14 h 15, les premiers policiers en uniforme font leur apparition, ils sont accompagnés de leurs collègues en civil. Ces derniers sont environ une vingtaine, de la brigade des mineurs, de la Criminal Investigation Division ou encore de l'Anti Robbery Squad, dispersés ici et là. On traque les «criminels» en uniforme...

Dès 14 h 30, les premiers élèves arrivent. En voyant les policiers, plusieurs grimpent tranquillement dans le bus. D'autres préfèrent flâner, attendre les amis. Le ton est poli entre les membres des forces de l'ordre et les élèves. L'heure n'est pas encore à la bagarre.

Élodie (prénom d'emprunt), 13 ans, et ses amies, viennent d'arriver à la gare. Elles doivent toutes prendre le bus pour rentrer chez elles. Alors qu'elles sont assises sous l'abribus, un policier en civil les aborde. «Kot sa zot resté ? Pa pé pran bis ?» La jeune fille nous explique que ce n'est pas tous les jours comme ça. Les policiers sont rarement aussi nombreux à la gare. Mais après les bagarres de ces derniers jours, c'est devenu une nécessité.

«Toulézour éna zouré lager isi. Zot vinn fer règleman de kont. Mo gagn onté get zot.» Ces bagarres, soutiennent la jeune fille, commencent sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, plus précisément. «Bann tifi ki lager pli boukou. Zot lager zom, swa sannla dir lotla p****. Pou zot, koumadir enn laglwar sa. Pou zot gagn grad. Koumadir zot bizin montré zot ki mari.»

«Bann tifi ki lager pli boukou. Zot lager zom, swa sannla dir lotla p****»

La plupart du temps, les bagarreurs ne sont pas de la même école. Lorsqu'il y a du grabuge, la gare devient une sorte de champs de bataille où tous les coups bas sont permis. «Zot tou bizin vinn isi mem pou pran bis. Isi la inn vinn koumadir ring labox.»

Pendant qu'on discute, le nombre d'élèves présents sur la gare augmente. Les autobus, eux, se font rares. Et c'est alors que ça commence à dégénérer. «Ti p****, atann mo trap twa mo kas to f**** !» lance un jeune en courant derrière un autre élève qui fait quasiment la moitié de sa taille. Celui-ci ne reste pas tranquille non plus. Tout en lançant des jurons, il court vers des policiers. Ces derniers n'ont qu'à lancer un «hey, ki pé fer la ?» pour que les deux élèves se calment.

On s'approche du plus costaud des deux bagarreurs, Adrien (prénom d'emprunt), 13 ans. Il est tout de suite embarrassé. Alors qu'il balançait des jurons à faire rougir les adultes, il redevient un ado tout timide. Pourquoi adopte-t-il ce comportement grossier ? «Mo pa lager mwa. Monn zour li parski linn zour mwa. Li rod lager.» Entre-temps, en voyant les policiers s'éloigner, l'autre élève recommence les injures. Lui ne veut surtout pas nous parler. «Mo fer séki mo lé !» lance-t-il. «Sa bannla pa kapav koz ek zot bien sa. Ou krwar zot konpran ?» lâche un policier. «Zot rod lager ant zot, zot zouré, kan dir zot, nou tiré, noumem ki vinn mové !» Celui-ci explique que ceux qui cherchent la bagarre sont issus de différents milieux sociaux. «Ek pa krwar zis bann ki al kolez ki koumsa ! Atann trwa zer edmi la, bann ti kourtay, pou vini, ou pou trouvé kouma zot fer!»

Plus loin, un autre groupe de jeunes. «Nou pe kas enn poz. Saint-Valentin zordi, ti krwar pou kapav zwenn 35 la, pass enn létan ansam lor lagar. Bann polisié la kass nissa», confie Brandon, qui est en Grade 11. Son amie intervient, lui dit : «Si bannla pa ti vinn fer vilin lor lagar, pa ti pou bizin polisié lerla.» 'Bannla' c'est qui ? «Brandon mem abitié lager, zouré for for», dit-elle en éclatant de rire. «Mé pli souvan bann tifi ki fer tapaz, ki met lor Facebook tousala kan lager. Pou zot enn laglwar sa. Zot senti zot popiler. Plis zot gagn likes ek comments, pli zot kontan. Santi zot fézer!»

«Get derier ou ki pé arivé. Ou ti pou rat sa aksion la la !» rigole Brandon. Une jeune fille embrasse langoureusement son petit ami. Cette jeune fille, Vanessa, a tout juste 14 ans. Elle n'a pas froid aux yeux. Un policier parle à d'autres jeunes juste à côté et elle lance, «sa mo pa per li sa. Dir li vini !» «Ress trankil! Li a koté. Taler li pran twa li al stasion la.» Mais Vanessa réplique, «lerla ki pou kapav fer? Li pou fer morpa vini ? Li pé bam bam li !»

La jeune fille habite avec son père alcoolique, sa mère, selon ses propres mots, «inn gagn nouvo g****, linn sové linn kit lakaz». Elle a trois frères mais ils sont tous mariés, avec d'autres responsabilités. «Mo papa mem ki get mwa. Li bam bam wi, mé li enn 'good father'!» Brandon renchérit : «Pa ékout li ou, madam! Li mank latansion li! Akoz sa li rod grad !»

Il est un peu plus de 15 h 30 lorsqu'on entend crier des enfants. Ils viennent en courant dans tous les sens, au milieu des allées, sans se soucier du bus qui roule juste derrière eux. Ils crient, s'insultent copieusement, comme les collégiens. Parmi eux se trouvent Élisa. «Mo éna sink an. Mo dan first. Monn vinn pran bis avek bann kamarad. Toulézour mo vini isi mem !» Un autre petit, Jérémie, sept ans, nous informe que lui, il est accompagné de son grand frère, 10 ans.

«Tahé g****, dégazé monté bis pé alé !» crie-t-il justement à celui-ci. Le bus a démarré lentement, la portière arrière est encore ouverte. Les enfants tentent de grimper à bord alors que le bus roule. On est sous le choc. Le receveur les voit arriver, il se hâte de fermer la portière. Une demi-douzaine d'enfants n'a pas pu grimper à bord. Le bus continue de rouler. Élisa nous salue de la main, le nez collé à la vitre...