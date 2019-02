Ile Maurice: Réchauffement climatique - ça ne tourne pas rond sur Terre

Ce début d'année a été marqué par une série de phénomènes météorologiques. Si la mini-tornade de Sébastopol a surpris les Mauriciens, ailleurs, Dame Nature a été moins clémente, causant de gros dégâts dans certaines parties du monde sans parler des pertes humaines. Et si les éléments se déchaînent, la biodiversité, elle, est plus que jamais en souffrance. Résultats des courses : ça va chauffer...

Crocodile dundee

Les Australiens, eux aussi, en ont vu de toutes les couleurs et surtout de toutes les températures en ce début d'année. À commencer par plusieurs semaines d'intense chaleur, le thermomètre brisant tous les records. Puis, il y a eu la mousson, qui a inondé plusieurs villes. Des conditions extrêmes qui ont coûté la vie à des humains et des animaux. Des milliers de poissons ont été retrouvés dans des rivières stagnantes, alors qu'à un moment, crocodiles et serpents nageaient dans les rues et dans les cours. On n'avait pas vu ça depuis 100 ans, affirment les experts.

L'effet papillon

C'est une nouvelle qui donne froid dans le dos... Les estimations les plus récentes affirment que plusieurs espèces d'insectes - dont les abeilles - pourraient disparaître dans environ un siècle au rythme actuel où vont les choses. Ce qui serait fatal pour les écosystèmes et pour l'homme par la même occasion. Est-il besoin de rappeler que les insectes jouent un rôle fondamental dans le maintien de la vie sur Terre à travers la pollinisation, le recyclage de déchets organiques sans oublier qu'ils sont un maillon de la chaîne alimentaire. Tous sont plus que jamais sensibles au changement climatique et la perte de leur habitat est liée à l'activité humaine allant de l'agriculture intensive et chimique aux développements fonciers réduisant les espaces verts.

Déboussolés

La «crise» est sans pareil dans cet archipel russe appelé la Nouvelle-Zemble. Si bien que depuis la semaine dernière l'état d'urgence a été déclaré face à «l'invasion» de dizaines d'ours polaires agressifs, affamés... Les ours se déplacent pour essayer de trouver de la nourriture, leur habitat naturel - soit la banquise - se réduisant comme une peau de chagrin. Le réchauffement et la fonte des glaces ont réduit leur espace de chasse et de vie.

Hawaii: frozen

Surprise de taille pour l'État américain sis au milieu du Pacifique. La semaine dernière, Hawaii a été frappé par une tempête glaciale. Il a même neigé sur l'archipel volcanique, connu en tant que destination balnéaire et spot de surf célèbre. Ce n'est certes pas la première fois que le phénomène se produit, mais la neige est en général restreinte aux cimes des volcans culminant en général à plusieurs milliers de mètres, alors que dans le cas présent il a neigé à de très basses altitudes, en dessous des 2 000 mètres dans le parc national de Polipoli, notamment. Cet événement, qualifié d'extraordinaire par les services météorologiques américains, a été accompagné de vents violents et de houles dévastatrices.

Le jour d'après

Dame Nature n'a pas été tendre avec une partie des États-Unis et le Canada au cours des dernières semaines. Une vague de froid polaire a frappé le pays de l'érable, les températures étant si basses que même les jeans arrivaient à tenir debout tout seuls, comme le montrent les nombreuses vidéos visibles sur la Toile. En cause : l'air glacial qui s'est échappé du vortex polaire mais également la perte de la calotte glacière durant l'hiver au niveau de l'Arctique. Des perturbations liées à la hausse de la température de la planète.