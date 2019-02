Cote d'Ivoire: Metro d'Abidjan, académie anti-terrorisme, UA - Ouattara a échangé avec Macron

Un peu plus d'une heure. C'est le temps de l'entretien, entre le Président Alassane Ouattara et son homologue français, Emmanuel Macron, le vendredi 15 février 2019, à l'Elysée. Cette rencontre a porté sur de nombreux points de la coopération bilatérale.

Notamment le métro d'Abidjan, le financement de l'Union africaine, le changement à la tête de l'organisation panafricaine et bien d'autres.

«Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et celle de la Côte d'Ivoire. Ce sont des relations excellentes.

Nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine, de l'Agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, du financement de l'Union africaine et aussi du changement de leadership au niveau de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Le Président Paul Kagame du Rwanda a passé la main au Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi », a indiqué le Chef de l'Etat, à sa sortie de l'audience.

Sur les questions spécifiques, le Chef de l'Etat a fait savoir que la réalisation du métro d'Abidjan et son financement ont été évoqués au cours de sa rencontre avec son homologue français.

Les travaux du métro d'Abidjan ont été lancés en novembre 2017 en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Autre sujet évoqué, selon le Chef de l'Etat, le Président Ouattara, l'académie de lutte anti-terrorisme.

Au cours de leur rencontre, a-t-il fait savoir, il a encouragé son homologue Emmanuel Macron, à poursuivre son grand débat pour «apaiser son pays. Je suis réconforté de voir que les choses semblent aller dans la bonne direction ».

La France a connu, ces derniers temps, le mouvement des gilets jaunes. La mobilisation a pour motivation de départ, le rejet de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (Ticpe).

Elle s'est élargie rapidement à d'autres revendications fiscales et sociales. Aujourd'hui, l'on constate une accalmie.

Répondant à une question des journalistes sur sa candidature à la présidentielle de 2020, il a une fois encore demandé d'attendre 2020 pour connaître sa position.

Il est aussi revenu sur le programme social du gouvernement qui aura, a-t-il dit, un impact réel sur les populations. Il a évoqué ici, le plan électricité pour tous, la politique d'adduction en eau potable qui sera renforcée et d'autres actions pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire.

Il s'est à nouveau prononcé, lors des échanges avec les journalistes, sur ses rapports avec l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. «Je confirme que je ne connaissais pas Ocampo avant que ce problème ne se pose.

Comment voulez-vous que je le connaisse alors que j'étais prisonnier au Golf pendant 4 mois et demi ? Quand la question du transfèrement de Laurent Gbagbo a été décidée (et c'est lui d'ailleurs qui signé le traité de Rome), il me fallait prendre des contacts avec Ocampo et c'est en ce moment-là que je l'ai connu », a-t-il dit. Il a également indiqué qu'à titre personnel, «Laurent Gbagbo est un frère ». Concernant ses relations avec Guillaume Soro, il a affirmé que celui-ci «est un fils » pour lui.

A propos du franc Cfa, il a soutenu que c'est une monnaie solide et plus ancienne que l'Euro. Pour lui, la polémique autour du franc CFa "est un faux débat". De nombreuses personnes parlent présentement de la disparition du franc cfa. Selon lui, cette monnaie est bien gérée. Les déficits, a-t-il confié, sont maîtrisés.

" Le Franc Cfa est une monnaie solide gérée par la Bceao et uniquement par les Africains. C'est une monnaie qui est en circulation non seulement dans les 8 États membres de l'Uemoa mais également dans toute l'Afrique de l'Ouest y compris la Mauritanie, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie etc., qui sont des Etats non membres de l'Uemoa", a-t-il dit.