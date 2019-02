Afrique: CAN U20 - Sénégal - Mali, propos d'avant finale

Mamoutou Kane et Youssouph Dabo, respectivement sélectionneur du Mali et du Sénégal étaient en conférence de presse ce samedi au stade Général Seyni Kountche de Niamey pour lancer les hostilités de la finale de la CAN U20, Niger 2019, entre les deux pays.

Mamoutou Kane: « On s'est bien préparés. C'est une finale et une finale se gagne. Ce sera un match difficile pour les deux équipes. A mes joueurs, je leur dit que l'engagement et la détermination feront la différence ».

Youssouph Dabo: « On est dans un bon état d'esprit. Jusque-là, on a été tranquille et on a travaillé. Ce n'est pas le moment de changer. C'est vrai qu'on connait bien cette équipe du Mali. Ce sera notre 4è match en moins d'un an. Je pense que la maitrise des émotions sera importante. Il faudra montrer que tout ce qu'on a fait jusque-là c'était pas du hasard ».

En match pour la troisième place ce samedi, l'Afrique du Sud s'est imposée 5-3 dans les tirs au but devant le Nigeria (0-0 après le temps réglementaire).