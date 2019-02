Congo-Kinshasa: Election des Gouverneurs - Santé Nzinga donne un nouveau souffle à Mbatshi Mbatshia !

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Cet adage vient de s'appliquer à Santé NZINGA NIZETU. Quarantaine révolue, cet intellectuel rompu est parmi les rares congolais qui ont posé des actions louables à impact visible en faveur de la population de leur juridiction.

Précédé par son aura collé à sa simplicité, celui que ses frères et sœurs du Kongo Central appellent affectueusement « le bienfaiteur, l'homme au cœur sensible, est plus que déterminé à accompagner, dans ce qu'il appelle le ticket gagnant pour le développement, Floribert MBATSHI MBATSHIA dans la course au gouvernorat de la province côtière.

Très dynamique, Santé NZINGA NIZETU prône l'humanisme et le développement intégral. En tant que mécène et acteur social, il ne cesse d'apporter son soutien à la population démunie, aux artistes ainsi qu'à la jeunesse congolaise.

En acceptant de devenir colistier de Floribert Mbatshi, il veut tout simplement mettre son savoir-faire et son expérience au service de sa province.

Ouvert d'esprit avec ses vertus héritées de la bonne éducation de ses parents, Santé NZINGA croit qu'avec cette élection, le Kongo Central gagnera et se développera dans un temps record.

Marié et père d'une famille modèle, renseigne-t-on, il est originaire du district de Cataractes.

Après ces brillantes études en Europe, cet économiste de formation et de profession a jugé utile de faire bénéficier son expérience d'un économiste dans la gestion de sa province.

Trainant derrière lui une longue expérience, l'homme a été, plusieurs fois, conseillers dans les différents cabinets ministériels notamment, au budget et tant d'autres institutions financières.

Banquier chevronné, il a occupé tous les poste clés jusqu'à devenir Directeur des banques...

Santé NZINGA, un colistier dynamique

Très cultivé, Santé NZINGA connaît bien la sphère politique congolaise. Car, la politique c'est son autre facette. Il est très engagé aux côtés de Patrick BOLOGNA dans la lutte pour l'émergence d'un Congo fort et prospère. Ce digne fils Né kongo est Secrétaire général adjoint chargé des finances et du budget du parti « Avenir du Congo, «ACO» de l'Honorable Patrick BOLOGNA.

Pour lui, l'idéal est la modernisation des infrastructures de base et la répartition équitable des richesses du Kongo Central aux fils et filles de cette province.

Donc, une fois élu Vice-gouverneur, il mettra toutes ses connaissances et expériences au développement de sa province.

L'inamovible Santé Nzinga va utiliser son carnet d'adresse pour attirer des investisseurs dans le Kongo Central. Le projet de construction du port en eau profonde au niveau de Banana et l'assainissement des finances publiques seront le cheval de bataille de ce ticket gagnant du FCC.

Il est, donc, demandé aux élus de faire un choix pour le changement et le développement du Kongo Central en votant pour le duo Mbatshi Mbatshia et Santé Nzinga, pour une gestion efficiente et non conflictuelle et surtout pour le décollage économique de leur province.

Qui dit mieux ?