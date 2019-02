Congo-Kinshasa: Saint Valentin - La célébration de l'amour selon l'acception kinoise...

La date du 14 février de chaque année a été, depuis plus d'une décennie, adoptée parmi les fêtes phares des mondains. Chaque année, à Kinshasa, Capitale de la RDC, aux approches de cette fête les uns les autres, du moins ceux qui s'y intéressent, se préparent de diverses manières.

Très généralement, la tenue du jour valse entre le rouge-noir, rose-noir, rouge-blanc et rose-blanc. Sur les rues de la ville et entre les avenues, on pouvait facilement identifier des jeunes vêtus en raison du respect des couleurs et du thème sur les points chauds tels que Rond-point victoire, Magasin, Huilerie,...

Cependant, contrairement aux us et coutumes auxquelles se sont habitués les congolais, cette année 2019, ladite journée a été, du moins pour la plupart, une journée assez timide et différente des celles vécues autrefois.

Pour la petite histoire, cette fête à Kinshasa s'est vue doter un contenu par les artistes musiciens qui, à la suite de cette date, animent des concerts et soirées dansantes, pour détendre les amoureux.

Toutefois, sur cette question, les avis divergent. Interrogées, les personnes qui nous ont prêté leur voix se retrouvent dans la tranche de 20 à 35 ans. Chacun a abordé la question selon ses convictions.

"Cette fête n'a pas lieu d'être. A mon sens, il n'a ni effet, ni importance. C'est une fête purement païenne et moi, je ne peux aucunement la célébrer", a déclaré le gérant d'une boutique d'habillement au Grand marché.

Par contre, Mathieu dit fêter et célébrer cette journée comme il se doit. "Je suis un amoureux, et je sors chaque 14 février avec ma copine. C'est logique, si je ne le fais pas, elle le fera avec quelqu'un d'autre. J'ai le choix entre faire et ne pas faire".

"Si tu ne te réjouis pas en cette journée, garde tes conseils de frère ou sœur pour l'église et tais-toi. C'est ce que je dis aux personnes qui tentent de me faire comprendre le contraire. Moi, j'ai toujours aimé les fêtes, et donc, je consomme la Saint Valentin intégralement", a témoigné Joséphine, étudiante au sein d'une Institution de la place.

Pour conclure ce chapitre, France-Marie déclare ne pas aimer cette idée. Comment se fait-il qu'un homme ne témoigne de l'amour envers sa femme qu'un seul jour sur 365 ? Ce sont des salades...

A chacun sa conviction, la date du 14 février aura été différente pour chaque personne.