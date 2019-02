Congo-Kinshasa: Yumbi - Une équipe mise sur pied pour favoriser le retour des déplacés

Au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre 2018 sur le territoire de Yumbi, dans l'ouest de la République Démocratique du Congo. Ces massacres qui visaient la communauté Banunu, semblent avoir été préparés en amont.

Depuis, au moins 16 000 personnes ont fui Yumbi. Certaines se sont déplacées sur des îlots au milieu du fleuve qui sépare les deux Congo, d'autres ont franchi la frontière et sont désormais réfugiées au Congo-Brazzaville. Raison pour laquelle, le jeudi 14 février dernier, s'est tenue, au Ministère de l'Intérieur et Sécurité, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce territoire situé dans la province de Maï-Ndombe.

Il s'agissait de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire et des déplacés du territoire de Yumbi. A l'issue de la réunion, une délégation descendra sur les lieux pour évaluer la situation sécuritaire et favoriser le retour des déplacés dans leur territoire aux fins de participer aux prochaines élections, prévues le 31 mars 2019, selon le calendrier réaménagé de la Centrale électorale.

Dans les locaux de la territoriale étaient présents les participants, les experts de la Présidence de la République, de la Primature, des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la Défense, des Affaires étrangères, des Affaires Sociales et Humanitaires, ainsi que des officiers de la Police Nationale, de l'armée et des services de sécurité. La séance de travail a été conduite par le Professeur Kaumba Lufunda, Chef de Cabinet du Ministre de l'intérieur et sécurité. D'autres institutions comme la CENI, le Groupe Technique de sécurisation des élections, Starec, CNR, Goupro Maï-Ndombe y ont également pris part.

Actuellement, plusieurs structures d'aide humanitaire plaident pour une assistance urgente en faveur des milliers des déplacés vivant à Yumbi, dans les ilots voisins et au Congo Brazzaville. Ces derniers maquent d'eau potable, de nourriture, d'ustensiles de cuisine et de médicaments. Chaque minute qui passe est déterminante pour ces déplacés qui vivent dans des conditions précaires ; malgré les efforts consentis par l'équipe de Médecins sans frontières (MSF) à pied d'œuvre à Yumbi.