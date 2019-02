Algérie: Décès de l'ancien Premier ministre polonais - Ouyahia signe le registre de condoléances

Alger — Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a signé, dimanche au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances à la résidence de l'ambassadeur de Pologne à Alger suite au décès de l'ancien Premier ministre polonais, Jan Olszewski, à l'âge de 88 ans.

"Nous avons appris avec une profonde affliction la disparition de Jan Olszewski, ancien Premier ministre polonais, homme d'Etat qui a laissé une empreinte indélébile sur la scène politique polonaise et ardent défenseur des droits de l'Homme et des principes de la liberté et de la démocratie dans son pays", a écrit M. Ouyahia.

"La République de Pologne perd en la personne de Jan Olszewski l'un de ses grands hommes et un politique chevronné qui a voué sa vie à la lutte pour le triomphe des causes justes et nobles et au service de son pays et de son édification", a-t- ajouté.

"En cette douloureuse circonstance, je tiens au nom de Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, en mon nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement algériens, à exprimer mes sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au gouvernement et peuple polonais frères, et à leur témoigner notre solidarité et notre compassion", a conclu le Premier ministre.