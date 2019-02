Congo-Kinshasa: Grève ou faux bruits ? les regards tournés vers l'IFASIC ce lundi !

A l'issue d'une assemblée générale, les personnels scientifiques, académiques et administratifs de l'Institut facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication avaient décidé, la semaine dernière, d'entrer en grève à partir de ce lundi 18 février 2019.

C'est à travers un memo adressé au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi que ce corps enseignant manifeste son mécontentement. A tout dire, ces Professionnels de la craie réclament le strict respect de l'accord signé entre l'intersyndicale et le Gouvernement qui prévoit des frais de fonctionnement, la mécanisation de certains travailleurs et l'arrangement de l'écart de salaire qui existe entre les Professeurs et les assistants ainsi que les Chefs des travaux.

Selon Obul Okwess Adelard, Représentant syndical du personnel scientifique à l'IFASIC, c'est depuis quelques jours que le personnel scientifique de l'ESU, réunis au sein du Collectif des associations et des syndicats avec le personnel administratif, ont décidé de dresser un mémo au Président de la République dans lequel ils exposent l'objet de leur revendication. « Depuis l'année dernière, le Gouvernement de la République avait, à un moment, décidé que les frais académiques soient payés au taux de 92, alors que sur le marché, le taux était déjà à 1600 FC.

Cette mesure gouvernementale nous avait beaucoup dérangé et avait handicapé le fonctionnement normal de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire du secteur officiel. La mesure a été appliquée de manière disparate ; car il y avait des institutions qui avaient continué à payer en dollars alors qu'au début de l'année, le Ministre avait fait une instruction disant qu'on devrait payer qu'en franc congolais. Cette instruction a été respectée. Le Gouvernement avait pris l'engagement à travers le Ministre du budget et des finances de pouvoir payer le manque à gagner, c'est-à-dire, notre frais de fonctionnement. Mais, fort malheureusement, cela n'a jamais été fait convenablement jusqu'à ce qu'il y a eu une grève à l'Unikin qui avait fait des morts.

C'est juste à ce moment que le Gouvernement a dû payer un mois sur le trois-quatre mois attendus. Et, c'est seulement à l'Université de Kinshasa. Nous savons que l'argent a été détourné. Toutes les institutions officielles n'ont pas bénéficié de cet argent et c'est encore un litige», explique-t-il.

Leurs revendications tournent autour de trois points, à en croire ce Représentant syndical. «Nous demandons au Président de nous payer l'argent comme prévu dans l'Accord. Qu'il mécanise tous nos collègues et, enfin, qu'il arrange les écarts de salaires existant entre le corps scientifique», tranche-t-il. Il était question de donner, pour cela, un préavis d'une semaine au Chef de l'Etat afin d'arranger cette situation. Lundi, c'est aujourd'hui. Il y a bien lieu de focaliser les regards vers l'IFASIC.