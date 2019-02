Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Le film "Whisper libre comme le vent" fustige le braconnage

Le rendez-vous aura été de mise pour les amoureux du cinéma, samedi 16 février 2019, à l'institut Français de Kinshasa. Nombreux des Kinois et quelques expatriés passionnés du 7ème art sont venus suivre le film "Whisper libre comme le vent", un opus qui a été proposé par " GOETHE INSTITUT" qui est une structure allemande œuvrant en collaboration avec l'Institut Français, dans le domaine de la culture.

La halle de la Gombe de l'Institut Français de Kinshasa offre un cadre idéal pour ceux qui s'intéressent à la culture dans toutes ses facettes. Pour ceux qui y ont pris part, le samedi dernier, dans la salle polyvalente de la halle de la Gombe, ça aura été plus que des retrouvailles pour les passionnés de la culture, particulièrement ceux du cinéma. Captivés par l'opus projeté, les uns et les autres n'avaient pas manqué de leçon à tirer. En effet, le film " Whisper libre comme le vent" , relate l'histoire d'une relation intime qu'avait tissé une adolescente du nom de Mika avec un cheval nommé Whisper. Mika, par son savoir, était parvenue à apprivoiser l'animal au point qu'il ne se séparait plus de lui. Il s'est fait, malheureusement, que l'animal devrait aller à l'abattoir.

Très choquée, Mika chercha des voies et moyens pour sauver son tendre ami. Sur ce, elle organisa un tournoi d'équitation à l'issue duquel Whisper est sorti vainqueur. Et, cette victoire lui a valu la vie sauve. L'animal n'a plus subi le sort monstrueux qui l'attendait. Et, au public de comprendre qu'il est impérieux de pouvoir protéger les espèces animales en voie de disparition. Et, en extension, prendre soin de la nature. Dans le cas contraire, c'est toujours l'homme qui va payer le lourd tribut. Il sied de signaler que cette œuvre cinématographique qui a ébloui le public, a été réalisée en 2013 par Katja Von Garnier, de nationalité allemande. Cette œuvre est du genre famille et dure 1h 45 minutes.