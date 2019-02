Congo-Kinshasa: Udps - Le Professeur Ferdinand Kashama satisfait de la victoire du peuple !

Il a fallu tenir le coup, contre vents et marrée, durant ces années de lutte dans l'opposition radicale contre différents régimes. En 2019, il est question aujourd'hui de pousser un ouf de soulagement dans le chef aussi bien des militants et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que de l'ensemble du peuple congolais qui aura tant rêvé l'alternance démocratique au sommet de l'Etat.

L'Udps a déjà certes vaincu, comme l'hymne du parti le martèle, mais la lutte continue jusqu'à l'avènement véritable d'un Etat de droit où il fera beau vivre pour tous les dignes fils et filles du Congo-Kinshasa. Professant ainsi leur foi, dans le contexte où depuis un mois, c'est l'Udps qui incarne l'imperium en RD. Congo, les compagnons de lutte de Feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, du moins, ceux qui vivent encore, les militants et tous les autres cadres de l'Udps, étaient bel et bien en fête, vendredi 15 février dernier. Pour le Professeur Ferdinand Kashama, il y a toutes les raisons de fêter ; mais surtout de regarder ensemble vers les nouveaux horizons, pour un Congo meilleur, conformément au projet de société de l'Udps.

Qui n'avance pas recule, dit-on. A l'Udps de Feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, l'option était d'avancer, à quel que prix que ce soit ; mais pour une cause juste et surtout commune. Cadres et militants de ce parti historique de l'opposition congolaise avaient, sans faux-fuyants, compris le sens de cette lutte. 37 ans ! Oui. L'Udps, formation politique mère de l'opposition congolaise a soufflé d'une nouvelle bougie, avec l'imperium en mains. Vendredi 15 février dernier, joie et nouveau credo étaient au rendez-vous.

Le satisfecit des cadres et militants de l'Udps a été plus que remarquable. Pour le Professeur Ferdinand Kashama, Cadre de l'Udps et ancien Directeur de cabinet du Président Félix Antoine Tshisekedi, alors autrefois Président du Rassemblement de l'opposition congolaise, 37 ans de lutte, dans un contexte aussi difficile que celui de la RD. Congo durant différents régimes, ça se fête sans atermoiement. Ainsi, son satisfecit a-t-il été total. Ce cerveau de l'Udps estime, par ailleurs, que de l'opposition autrefois au pouvoir aujourd'hui, il y a toutes les raisons de rendre hommage au peuple congolais qui a su donner un sens au combat incarné par l'Udps, à travers les urnes en date du 30 février 2019. Que triomphe, du reste, la vision de l'Udps, disons, la restauration d'un Etat de droit, au pays de Lumumba.