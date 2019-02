Maroc: Lancement de la plateforme "Tadqiq" pour pallier les erreurs d'identification des bacheliers

La deadline des vérifications, modifications et autres approbations des données personnelles a été fixée au 24 février

113 jours séparent le moment où vous lirez ces quelques lignes, du mardi 11 juin 2019. Cette date fatidique parlera avant tout aux parents qui ont des enfants en terminale. Vous l'aurez certainement compris, c'est le jour du début des examens du baccalauréat (du 11 au 14). Pour marquer le coup, le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait, vendredi dernier, une importante annonce. A savoir le lancement de la nouvelle plateforme baptisée "Tadqiq" dédiée aux bacheliers et à leurs parents.

Qu'est-ce que c'est ?

La plateforme « Tadqiq » est censée être la solution idoine aux erreurs liées à la saisie des données personnelles des élèves. Comment ? Tout simplement via « une base de données précise et actualisée avec des données identiques à celles contenues dans les dossiers de candidature et les documents officiels au niveau de l'établissement scolaire », comme indiqué dans le communiqué du ministère.

Évidemment, les élèves auront un rôle important dans la réussite de cette procédure, puisque le ministère de tutelle demande aux candidats à l'examen national unifié de vérifier si leurs données inscrites sur la carte électronique de candidature sont identiques à celles figurant dans le dossier de candidature. Si erreur il y a, une demande de modification devra être envoyée dans les plus brefs délais. La deadline concernant les vérifications, modifications et autres approbations des données personnelles des candidats a été fixée au 24 février courant.

Comment y accéder ?

Le service électronique « moutamadris.com », dédié aux élèves et aux parents afin qu'ils puissent jeter un coup d'œil sur les données personnelles, les relevés des notes des contrôles continus et des examens de certification, est l'hôte de la plateforme « Tadqiq ». Cette extension est facile d'accès. Munis d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, il suffira aux élèves ou aux parents d'élèves de consulter l'adresse suivante : https : //moutamadris.men.gov.ma/, afin de vérifier la validité des données du candidat. Un petit bémol est toutefois à souligner. Par moments, l'adresse en question est inaccessible en raison d'un grand nombre de connexions parallèles, certainement. Du coup, il faudrait penser à éviter de s'y prendre trop tard.

Pour rappel, si les examens du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2018-2019 se dérouleront les 11, 12, 13 et 14 juin, la session de rattrapage est quant à elle programmée les 4, 5, 6 et 8 juillet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que les erreurs liées à l'identification des candidats ne soit plus qu'un mauvais souvenir et que les bons résultats, ainsi que la progression du taux de réussite à hauteur de 7,08% enregistrée en 2018, ne confinent pas à l'exception.