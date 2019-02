Madagascar: Révision annuelle de la liste électorale - Le nombre d'inscrits augmente à 0,83%

Thierry Rakotonarivo mise encore sur une légère augmentation des inscrits.

Les résultats partiels de la révision annuelle de la liste électorale 2018-2019 sont faibles. La CENI espère une légère augmentation de ce taux à l'arrivée du résultat complet.

La messe est dite. L'inscription sur la liste électorale a été close vendredi. L'évolution du taux d'inscription est de 0,83%.

La plus mauvaise note obtenue par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) depuis sa mise en place en 2016. « L'inscription au niveau des fokontany est encore ouverte ce jour [ndlr : vendredi]. Nous espérons que ce chiffre va encore évoluer car il s'agit d'un résultat partiel », explique Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI. En vertu des dispositions de la loi organique relative aux régimes généraux des élections et des référendums, la liste électorale est ouverte entre le 1er décembre et le 15 février.

Ce délai a été rallongé de quinze jours par rapport aux dispositions précédentes. Malgré cela, les résultats obtenus sont maigres.

Correspondant à la période de soudure et à la saison des pluies, l'inscription dans la liste électorale n'est pas une priorité pour le citoyen lambda. Par ailleurs, les élections en décembre ont retenu l'attention des principaux acteurs à savoir la CENI, les partis politiques et les organisations de la société civile.

Évolution attendue

Lors de l'élection présidentielle, la CENI a été lynchée par les critiques à cause des doublons et l'inscription des noms de personnes décédées dans la liste électorale. Ainsi, des opérations de dédoublonnage et de retranchement ont été effectuées pendant la révision de la liste électorale.

« Même si le nombre d'inscription a évolué, nous avons retiré environs deux cent mille noms dans la liste électorale », note Thierry Rakotonarivo. Une situation qui explique la faible évolution du nombre d'inscrits dans la liste électorale.

Une évolution du nombre d'inscrits est ainsi attendue. Lors de la révision annuelle de la liste électorale 2017-2018, la CENI a annoncé neuf millions six cent soixante dix-huit mille six cent six électeurs le 31 janvier 2018. Lors de l'arrêtage définitif de la liste le 15 avril, le nombre d'électeurs devient neuf millions neuf cent quarante neuf mille quatre-vingt trois. Après les opérations de retranchement et de dé doublonnage, l'effectif des inscrits a augmenté de deux cent soixante dix mille électeurs.

Les commissions électorales au niveau des districts (CED) vont ainsi effectuer des opérations de saisies à partir des carnets de recensement issus des fokontany. Une série de vérifications est mise en œuvre avant l'impression de la liste électorale provisoire.

Les électeurs disposent de vingt jours à partir du 1er mars pour vérifier les renseignements les concernant. Un acte citoyen à renforcer d'autant que la nouvelle liste électorale sera utilisé pour les législatives, les communales et éventuellement un référendum.