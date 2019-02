Afrique: CAN U20 - Le Président Kéita et les Maliens fêtent la victoire des Aiglons

Photo: fasozine

Les Aiglons du Mali

Les rues de la capitale malienne et certaines localités du pays étaient en fête, dimanche après la victoire des Aiglons en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, notamment à Bamako où des centaines de milliers de supporters survoltés ont envahi la place CAN transformée en Fan zone puis en discothèque.

De cette Fan zone de la place Can jusqu'aux Avenues Cheick Zayed et Mali en passant par la RN5, des milliers de supporters et autres partisans ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet de la finale remportée (3-2) aux tirs au but après le (1-1) du temps réglementaire face au Sénegal « Puisanci, Maliba Puisanci ( la force du Mali), on a gagné, on est champions », s'exclamait émue, Chaka Sylla (54 ans), ses deux enfants dans les bras « je suis très contente, on est content pour les joueurs, l'encadrement.

Le football malien est dans la crise et le pays est également dans la crise. Avec le titre de champion des moins de 20 ans, nous disons merci aux Aiglons », poursuit-elle.

L'Avenue Cheick Zayed était bondée pour fêter jusqu'au bout, ce premier sacre des Aiglons. Venus des autres quartiers pour vivre le match sur la place Can avec ses amis, Makan Koné, la trentaine, racontait « J'ai vécu les deux trophées des Cadets à savoir 2015 et 2017, c'était magique.

Ce soir mes amis et moi étions aux anges », scandait-il sous les regards des autres supporters aux sons des vuvuzelas.

« Nous, nous sommes régalés et les Maliens ont fêté dans la Fan zone», a réagi Mohamed Sangaré, l'un des initiateurs de la Fan zone au micro de Cafonline.com.

Depuis le Niger, les joueurs ont été témoins du soutien indéfectible qui s'est emparé du pays et des jeunes de Gao qui ont effectué le déplacement. Ils ont tous brandi le drapeau national avec une certaine unicité.

« C'est beau et c'est Beau. Nous allons continuer à travailler », a déclaré à Cafonline.com, le Ministre des Sports du Mali, Maître Jean Claude Sidibé.

Le Président de la République du Mali, SE Ibrahim Boubacar Kéita qui a suivi le match depuis son domicile, a adressé un message de félicitations aux joueurs et à leurs parents et a dédié ce sacre à la jeunesse de Gao. Plus de 750 jeunes et moins jeunes de la 7è région du Mali avaient effectué le déplacement à Niamey.

« Vous venez de remporter la Coupe des Nations dans la catégorie des U20 qui s'est déroulée à Niamey, au Niger.

En vrais Aigles, vous avez déployé vos ailes de toute leur envergure dans le ciel nigérien pour le bonheur de vos millions de supporters. Je voudrais saisir l'occasion de cette belle victoire pour vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que celles du Peuple malien.

Le courage et la détermination dont vous avez fait montre tout le long de la compétition vous ont permis de vous hisser sur la plus haute marche du podium. Vous avez mouillé le maillot à la hauteur de l'espoir placé en vous par nos compatriotes.

Mes chers enfants,

Votre brillante prestation au Niger vous qualifie également pour la Coupe du Monde de votre catégorie. Par ma voix, le peuple du Mali vous apporte son soutien inconditionnel sur le chemin du mondial ainsi que ses bénédictions et prières.

Par la Grâce de Dieu, vous êtes entrés dans l'histoire ».

Ce lundi les rues de Bamako seront encore à la fête, quand les Aiglons descendront l'Avenue du Mali.

Notons que le Président de la République du Ghana, Nana Akufo Addo, a appelé son homologue malien pour le féliciter en ces termes « Vous êtes sur le toit de l'Afrique grâce à vos enfants. Félicitations ».