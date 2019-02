Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo aux militants du FPI - " Mettons derrière nous souffrances et humiliations, allons à la réconciliation "

Simone Gbagbo, a été célébrée par les siens et la fédération régionale Fpi de Bonoua, le dimanche 17 février dans ladite localité.

Dans son message, l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire a prôné l'apaisement, le désarmement des cœurs pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. « Je voudrais dire merci à tout le Sud-Comoé pour la façon dont j'ai été accueillie lorsque je suis sortie de prison

Aujourd'hui toutes les souffrances que vous avez endurées sont derrière nous. Humiliation, brimades etc... Mais nous devons plus tôt mettre tout derrière et aller à la réconciliation et à la paix», a-t-elle appelé.

Selon un proche de l'ex-première Dame, celle-ci a également plaidé pour une Côte d'Ivoire nouvelle et riche dans toute sa diversité culturelle et politique. Et d'inviter la jeunesse de tout bord politique à l'union et au travail.

« Je plaide pour une Côte d'Ivoire riche où les hommes et les femmes produisent les richesses. Cela est possible à condition qu'on y travaille.

Au-delà même du Fpi, les jeunes Ivoiriens du Pdci, Rdr, Fpi, il faut que vous soyez des citoyens qui soient prêts à se battre pour leur nation, capables de rêver grand pour leur pays », a exhorté Mme Gbagbo.