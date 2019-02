Soudan: Ressources minérales - Nous cherchons à établir des associations d'environnement et de sécurité

Khartoum, 18 — La société soudanaise des ressources minérales (SAF) a dévoilé sur ses efforts pour créer des associations bénévoles œuvrant dans le domaine de l'environnement et de la sécurité dans ses partenariats avec les communautés.

Le directeur général des ressources financières et humaines, représentant du directeur général de la société soudanaise de ressources minérales, Faisal Mousa, au cours de son allocution du cours de la formation pour le baccalauréat en génie minier et en géologie, a affirmé que la société commence à penser en dehors du fonds dans le cadre de son intérêt croissant pour l'environnement et la sécurité et cherche à établir des associations, ainsi que la responsabilité sociale, soulignant que l'État cherche Ե développer des ressources humaines spécialisées dans le domaine de la réadaptation et de la formation.

Moussa a appelé aux stagiaires de fournir des études et des recherches dans le domaine de l'exploitation minière afin de plus de la réhabilitation et du développement.