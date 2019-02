Soudan: La Fédération Arabe des Ingénieurs Agricoles dénonce le sabotage

Khartoum — La Fédération Arabe des Ingénieurs Agricoles (FAIA) a réaffirmé qu'elle croyait en la manifestation afin de répondre aux véritables demandes des groupes populaires et que ces demandes sont réalisables et que les ressources nécessaires sont à leur disposition, soulignant son refus d'exploiter les manifestations et rassemblements de groupes cherchant à saboter et à détruire les symboles de l'État et de ses forces armées.

Dans une déclaration prononcée dimanche - SUNA en a eu copie - la FAIA a exprimé sa conviction que le dialogue favorisait la participation de tous à la résolution des problèmes rencontrés par l'État, la conviction que l'assemblée et la manifestation devaient contribuer à l'élaboration de propositions visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, refusant que ces rassemblements mènent à la perturbation de la production et à la rébellion contre lois et règlements.

La FAIA a appelé toutes les forces soudanaises présentes au Soudan à adopter une nouvelle approche fondée sur la mise des problèmes politiques et économiques à la table du dialogue national global en vue d'élaborer une carte -route pour résoudre les problèmes du Soudan causés par les sanctions injustes.

La FAIA a également salué la position des associations professionnelles soudanaises, appelant à répondre à l'appel du gouvernement à un dialogue approfondi avec toutes les forces politiques, soulignant que l'objectif de tous est la réforme.