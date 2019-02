Cote d'Ivoire: Elections professionnelles - Les textes réglementaires au menu d'un atelier

Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps), sur décision du gouvernement, s'apprête à organiser cette année 2019, décrétée année du social, des élections professionnelles dont l'enjeu est de déterminer la représentativité des centrales syndicales de travailleurs.

C'est pour s'accorder sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'organisation de ces scrutins que les parties prenantes (gouvernement, employeurs et organisations syndicales) ont été conviées, les 12 et 13 février, à l'hôtel Belle Côte de Cocody, à un atelier de validation.

Dans son discours d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean Jacques Kanga, a indiqué que la rencontre a pour objet de plancher sur « le projet d'ordonnance et les sept projets d'arrêtés ayant trait à l'organisation des élections sociales », qui se veulent « apaisées, transparentes et incontestables ».

Ces textes, a recommandé le représentant du ministre Pascal Kouakou Abinan, « devront conduire à l'enracinement de la démocratie sociale et contribuer à la paix sociale en Côte d'Ivoire ».

Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations à travers l'identification des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives et l'accroissement de leurs capacités.

Coulibaly Bintou, directrice générale du Travail, et Faustin Amoussou, du Bureau international du travail (Bit), ont, tour à tour, souligné les enjeux de l'atelier de validation des textes devant régir l'organisation des élections professionnelles.

« Le processus d'organisation de ces joutes électorales est très dynamique, assurément très prenant, mais fondamental pour la consolidation de la démocratie et de la paix sociale », a indiqué Coulibaly Bintou.

Ont pris part à l'atelier, neuf ministères engagés dans le processus, deux organisations patronales (Cgeci et Fipme) et six centrales syndicales (Ugtci, Dignité, Humanisme, Unatrci, Fesaci et la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public).