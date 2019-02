Madagascar: Cross-country / Madagascar - Mampitraotse et Nanie règnent en maître

Les favoris ont encore maintenu leur suprématie incontestée aux Championnats de Madagascar de cross-country, samedi, à Fianarantsoa.

A quelques mois des grandes compétitions internationales et comme à leur habitude, ils ne laissent que de miettes aux autres. Ces champions et championnes ont dominé le paysage de la course de fond malgache ces derniers temps. A Fianarantsoa, ils ont encore confirmé leur statut en survolant la course. Maitrise. Cela fait plusieurs années qu'elle a fait ses preuves. A 24 ans, Nanie Razafindrafara du 3FANS malgré sa petite taille a remporté le titre de championne de Madagascar chez les seniors dames en 43 mn 08 sec. Elle vient d'ajouter une étoile à son palmarès. Pourtant, elle n'a pas démarré la course sur les chapeaux de roues. » Cette victoire augure une bonne chose pour cette année 2019 qui s'annonce très chargée et charnière » a déclaré Nanie. La deuxième place est revenue à Seheno Ramananirina du 3FANS avec un temps de 43 mn 19 sec, Marthe Ralisirina du 3FB complète le podium créditée d'un chrono de 43 mn 43 sec. Ce trio de tête a annoncé un signal fort à cinq mois des Jeux des Iles à Maurice.

Confirmation. Chez les hommes, le sacre de Mampitraotse du COPSN Boeny ne souffre d'aucune contestation. C'était une simple formalité pour le coureur de Mahajanga qui a mené seule la course en tête en signant un temps de 34 min 51 sec. Hajanirina du Cosfa qui accuse 11 secondes de retard (35 mn 09 sec) du champion termine à la deuxième place. Voninahitsy Clément du TMI Ihorombe arrive à la troisième place avec un temps de 35'12. Cette compétition inaugurale de la saison à Fianarantsoa a vu la participation de 300 athlètes. Au tableau des médailles, c'est la ligue d'Analamanga qui est arrivée en tête avec trois titres, vient ensuite la ligue d'Amoron'i Mania avec deux titres et un respectivement pour les ligues de Bongolava, Boeny et Vakinankaratra.

Les champions

U16F: Paquerette Rahenintsoa Sarobidy (3 FANS Analamanga).

U16G: Anthonio Andrianantenaina (CAAM-Amoron' i Mania).

U18F: Rasoaniera Anna (CAA Bongolova).

U18G: Rafanomezantsoa Nomenjanahary (CAAM-Amoron' i Mania).

U20F: Solonjanahary Emma (COSPN-Analamanga).

U20G: Elysé Rakotondrainy (CROWN Vakinankaratra).

Légende : Les champions des différentes catégories.