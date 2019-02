Madagascar: Douanes - Le ministère de l'Economie et des Finances entend renforcer la lutte contre les trafics

Le ministre de l'Economie et des Finances a visité, hier le dispositif douanier au niveau de l'aéroport international d'Ivato

Le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato a donné des directives pour renforcer la lutte contre les fraudes et les trafics illicites.

Une tentative de trafics illicites vient d'être déjouée à Ivato. C'était le 16 février à 4h du matin où quatre flacons contenant 30 ml d'huile de chanvre simple et de chanvre indien ont été trouvés dans un sac de bagage à main.

Renseignements

Selon la Douane, cette marchandise correspond à une valeur de plus d'un million d'Ariary. « Ces flacons d'huile de chanvre n'ont pas été déclarés à la Douane et n'ont fait l'objet d'aucune justification d'origine », ont indiqué les responsables. Le même jour à 14h, lors du traitement du vol ET852 à destination de Beijing via Addis-Abeba, et suivant renseignements émanant d'un agent de l'environnement, le contrôle en amont des bagages appartenant a un ressortissant chinois a permis aux agents des Douanes de découvrir une valise contenant 15 insectes, une espèce de mille pattes, ainsi qu'un caméléon et un lézard, soigneusement placés dans des boites en plastique. Suite à ces découvertes, une enquête a été lancée. La douane et l'environnement insistent sur la prohibition de ces espèces. Bref, malgré les multiples interceptions au niveau des frontières, les tentatives de trafics illicites se poursuivent encore.

Etat de droit

Hier, en tout cas, une délégation conduite par le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato a effectuée une descente à l'aéroport international d'Ivato où il s'est entretenu avec les douaniers en service. Une occasion pour ce membre de gouvernement de féliciter la douane et les entités concernées par cette opération, d'avoir fait le maximum pour arrêter ces trafiquants. « Madagascar est un Etat de droit, et on ne peut pas laisser impuni ce genre d'infractions », a-t-il déclaré. Sur ce point d'ailleurs, le ministère de l'Economie et des Finances a décidé de redoubler les efforts pour éradiquer les trafics. De bons résultats ont été obtenus par la douane qui a multiplié, ces deniers temps les coups de filet, notamment au niveau des frontières. Plusieurs tentatives de trafics ont été ainsi déjouées grâce aux efforts de la douane en partenariat avec les autres entités au niveau des frontières. « Nous devons poursuivre cette collaboration efficace entre tous les services aux frontières » a déclaré le ministre.