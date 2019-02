Madagascar: Trafic d'espèces protégées - Deux Chinois interpellés à l'aéroport d'Ivato

Le ministre de l'Environnement et du développement Durable Alexandre Georget a effectué hier soir même une descente à l'aéroport d'Ivato.

Quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement Durable Alexandre Georget a pris une note interdisant formellement l'exploitation et le transport des bois précieux sur le territoire national. Malgré cette note, des trafiquants continuent d'agir, pour ne citer que le cas d'interception des 159 madriers de palissandre à Antsirabe. Ces produits forestiers illicitement exploités ont quitté Menabe pour atterrir à la Ville d'Eaux. Les auteurs du trafic sont déjà arrêtés. Vendredi dernier, le ministre Alexandre Georget était descendu à Antsirabe pour constater de visu la réalité. Pas plus tard qu'hier, un autre cas de trafic des ressources naturelles a été découvert à l'aéroport international d'Ivato. La prise est minime (deux caméléons dont l'exportation est interdite par la réglementation de la CITES, et des mille-pattes), certes, mais le fait que des trafiquants osent toujours braver les lois surprend au plus haut point.

Tolérance zéro. Deux Chinois qui transportaient dans leurs valises ces animaux de Madagascar ont été interpellés par les éléments du Service des Eaux et Forêts en service à l'aéroport d'Ivato. Informés par leurs « espions », ces éléments du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, ont pu intercepter les trafiquants dans la salle d'embarquement de l'aéroport alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un vol à destination d'Addis Abeba. Ayant fait le déplacement hier même à l'aéroport d'Ivato, le ministre Alexandre Georget a rappelé la tolérance zéro que son département préconise dans la lutte contre les trafics des ressources naturelles du pays. Les deux Chinois ont été arrêtés et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable va les traduire devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. A noter que le nouveau ministre a donné de fermes instructions à ses collaborateurs pour que ces derniers ne reculent devant rien pour éradiquer les trafics.