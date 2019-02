Madagascar: Basket-ball / NBA - Michael Finley dans nos murs

La rencontre entre Michaël Finley du NBA et de Jean Michel Ramaroson.

En marge de la tenue des rencontres de l'Afroleague , Michaël Finley, émissaire de NBA chargé du développement pour l'Afrique est au pays. L'émissaire de la FIBA a rencontré le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. Le président de la FMBB a annoncé hier que la NBA et la FIBA se sont associées afin de lancer une toute nouvelle ligue en Afrique, la Basket-ball Africa League. Un championnat qui regroupera 12 équipes africaines qui sera lancé dès janvier 2020 et durera jusqu'en mars. « En 2020, c'est la NBA qui va prendre en main cette compétition. Nous devons viser loin, la Coupe du président et les championnats de Madagascar ne sont pas une finalité. Techniquement, on a beaucoup à faire. On a du talent, mais, le physique fait défaut surtout aussi le manque d'expérience internationale. Les coachs ont besoin également d'un renforcement de capacité.

Ces compétitions nous ont ouvert les yeux. Les trois équipes sont toutes professionnelles. Il ne faut pas rêver et il faut tirer tous de leçons non seulement la fédération, mais surtout les clubs. La fédération est prête à soutenir les clubs », a annoncé le président de la FMBB. Comme Michaël Finley est venu à Madagascar pour voir le niveau des joueurs et des équipes africaines, il n'a pas été deçu. « Je suis très surpris de l'engouement du public malgache envers le basket et aussi de voir le Palais des Sports, une très belle infrastructure. J'ai remarqué deux à trois bons éléments au sein de l'équipe malgache, si on ajoute deux élements, vous aurez une très belle équipe » a déclaré, Michaël Finley.