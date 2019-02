Madagascar: Législatives - Le nouveau régime à la recherche d'une majorité stable

Les jeux d'alliance ne seraient pas à exclure à Tsimbazaza.

Il serait difficile pour le TGV-Mapar seul d'avoir une majorité stable de 76 députés à l'Assemblée nationale.

La prochaine échéance électorale s'avère vitale pour le nouveau régime qui aura à assurer la mise en œuvre des programmes proposés durant la campagne électorale aux électeurs par l'actuel président de la République Andry Rajoelina à travers l'IEM. Pour pouvoir faire passer les différents instruments juridiques qui lui permettront de réaliser ses ambitions, le nouveau locataire d'Iavoloha n'a pas le choix : il doit avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale pour pouvoir contrebalancer l'incertitude au Sénat. Si les Législatives auront lieu le 27 mai, les nouveaux députés seraient installés à Tsimbazaza avant le 26 juin. Le premier projet de loi qui serait soumis au vote des nouveaux députés serait celui portant Loi de Finances Rectificative (LFR). La pratique veut que cette loi soit adoptée au début du second semestre de l'année budgétaire en cours. L'adoption de cette LFR s'avère primordiale et vitale pour le nouveau régime car, la Loi de Finances Initiale 2019 qui a été élaborée par un gouvernement à majorité HVM et votée par une Assemblée nationale en fin de mandat ne permettrait pas de mener à bien la réalisation des grands défis socio-économiques ambitieusement annoncés dans l'IEM.

Problèmes sociaux. Le TGV-Mapar aura-t-il cette majorité stable nécessaire à la mise en œuvre des programmes de l'IEM à l'issue de l'élection du 27 mai ? Rien n'est encore sûr. Les problèmes sociaux-économiques actuels dont l'insécurité, le délestage et la hausse des prix des PPN auxquels le nouveau régime ne trouve pas jusqu'ici des solutions sérieuses et pérennes ne sont pas favorables à la conquête de cette majorité. Le président de la République Andry Rajoelina et le gouvernement Ntsay Christian n'ont pas le choix : ils sont obligés de trouver des solutions à ces problèmes avant le début de la campagne des prochaines Législatives s'ils veulent assurer la stabilité du régime en place. A rappeler que l'absence d'une majorité stable à l'Assemblée nationale a gravement handicapé la performance socio-économique du régime Rajaonarimampianina. A chaque fois que le gouvernement veut faire passer une loi ou un quelconque texte à Tsimbazaza, il fallait toujours négocier, voire marchander, avec les députés, moyennant quelques choses. On a même collé au régime HVM l'étiquette de la « République des mallettes ». En tout cas, les autres partis politiques pro-régime dont entre autres le MMM, le parti Vert, le « Hiaraka Isika » et l'AVANA auront également l'obligation d'assurer la future majorité présidentielle.