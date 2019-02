Madagascar: Le régime pris entre le marteau et l'enclume

C'est un véritable challenge que le pouvoir doit relever. Il est pris entre la volonté de mettre en place le programme de développement présenté lors de l'élection présidentielle et tous les problèmes qui l'assaillent actuellement. Il a été très vite rattrapé par la réalité qui n'est pas rose du tout. Les récriminations de la population commencent à fuser car elle est confrontée à de plus en plus de difficultés dans la vie quotidienne.

Tout le monde admet que la tâche du nouveau régime n'est pas facile du tout. Après le formidable élan qui l'a porté durant la campagne électorale, le président Andry Rajoelina est confronté à la réalité. Les problèmes rencontrés sont très complexes et il faut trouver des solutions le plus rapidement possible. L'insécurité est omniprésente et elle ne peut pas disparaître comme par enchantement. C'est toute une organisation du système de sécurité qui doit être repensée et les résultats ne seront perceptibles sur le terrain qu'à long terme.

Mais pour le moment, les attaques à main armée ne diminuent pas, les rapts se multiplient. Le malaise qui gagne la population est en train d'aller crescendo. La Jirama et ses délestages sont très présents dans l'esprit des Malgaches et ces derniers savent qu'ils ne verront pas la fin de leur calvaire dans l'immédiat. Toutes les explications qu'on leur fournit, même si elles sont justifiées, ne les empêcheront pas de tempêter. Ils ont même l'impression que leurs difficultés ont augmenté ces derniers temps.

C'est donc vers le pouvoir qu'ils se tournent. Aucune réponse ne leur parvient. La couche la plus vulnérable de la population ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Les réponses aux difficultés qu'elle rencontre ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Le régime est pris entre le réalisme qu'il doit manifester et son désir de venir en aide aux plus faibles. Il est pris entre le marteau et l'enclume.