Cameroun: Promote 2019 - Place aux affaires

La coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de l'événement a eu lieu samedi dernier.

Elle aura duré une vingtaine de minutes. Le temps pour le représentant du ministre du Commerce et le président de la fondation Inter-progress de dire un mot. C'était cela le contenu de la cérémonie d'ouverture officielle de l'édition 2019 du Salon international de l'entreprise, de la Pme et du partenariat de Yaoundé (Promote) samedi dernier au palais des Congrès. En substance, les deux orateurs ont présenté les avantages de cet événement rendu à sa 7e édition.

« Cette édition met un accent particulier sur le Made in Cameroon. Le lieu est donc tout indiqué pour que la production nationale puisse s'auto-évaluer en vue d'un meilleur positionnement sur le marché de la Cemac et de la Ceeac. C'est aussi l'occasion de mieux préparer les entreprises locales à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine », a indiqué Magellan Omballa, inspecteur général au Mincommerce, représentant du ministre Luc Magloire Mbarga Atangana.

Il souhaite également qu'au cours de cette édition, les institutionnels communiquent sur le sens des politiques publiques qui accompagnent le secteur privé. Mais aussi que les entreprises fassent valoir leur dynamisme, leur solidité et leur capacité à innover. Et ce n'est pas l'innovation qui manque sur le site du salon Promote.

Samedi dernier, alors que nombre d'entreprises terminaient leur installation, on pouvait déjà apprécier ce que le Cameroun a à offrir dans plusieurs secteurs. Agro-industrie, commerce général, industrie, etc. Tout y passe. Les stands, aussi modestes que luxueux, donnent à voir les ambitions des entreprises. Celles qui sont encore en cours d'installation promettent tout simplement une démonstration à la hauteur des partenariats qu'elles espèrent nouer durant les neuf jours que vont durer le salon des affaires.

Dans les prochains jours, on devrait assister à une véritable démonstration de talent du secteur privé. « Promote est la possibilité rare offerte par le gouvernement aux entreprises, de la Pme à la grande entreprise, de venir montrer leurs talents. Ce qu'elles ont et ce qu'elles font. Bravo aux entreprises qui montrent leur foi en l'avenir par des constructions impressionnantes qui attestent de leur vision», va préciser Pierre Zumbach.

Promote 2019, c'est plus de 900 structures avec au programme, en plus de l'exposition, des conférences, des débats, des rencontres thématiques mais aussi des spectacles de musique. De nombreux pays participent à l'événement et entendent non seulement présenter l'état et les réalisations de leur coopération avec le Cameroun au cours de leurs « journées » mais aussi de vendre leurs entreprises pour des partenariats éventuels.

Côté visiteurs, on espère faire mieux qu'en 2017 où plus d'un million de visiteurs avaient convergé vers le palais des congrès. Samedi déjà dès les premières heures, ils étaient déjà nombreux à arpenter les halles et chapiteaux pour découvrir.