Algérie: Les confréries soufies se sont impliquées pleinement dans la lutte contre le colonialisme

Laghouat — Les Tariqa (confréries) soufies en Algérie ont assumé une mission cruciale dans le déclenchement des soulèvements populaires et se sont impliqués dans la réussite de la glorieuse guerre de libération nationale, ont indiqué les participants à un séminaire de la confrérie El-Kadiria sur le thème "Le référent nationaliste et son rôle dans la paix et la stabilité de l'Algérie", tenu samedi à Laghouat.

L'universitaire de Laghouat, Mahmoud Alleuli, a relevé, dans sa communication intitulée "Les confréries soufies et la lutte contre le colonialisme", que les Tariqa "ont de tout temps assumé la mission de la lutte contre le colonialisme des pays musulmans, y compris l'Algérie".

Le conférencier a, à ce titre, évoqué les résistances populaires menées par les Choyoukh soufis, dont la bataille de Dhahra (1845), appelée par les français "le soulèvement des confréries soufies", et leur rôle dans la défense des valeurs et mœurs socioreligieuses grâce aux méthodes de l'enseignement classique.

Dans son intervention "la pensée pédagogique du cheikh Abdelkader Djilani", Lakhdar Kouidri (université de Laghouat) a passé en revue la relation de l'éducateur avec ses adeptes, avant d'aborder les efforts et œuvres du cheikh dans la lutte contre l'aliénation et dérives marquant les idées d'autres Firaq (groupes).

Le Cheikh de la Tarika El-Kadiria en Algérie et en Afrique, Lahcen Hassani, a, pour sa part, souligné que "le référent national renvoie au cultuel puisé du rite malékite et du référent révolutionnaire inspirée des sacrifices consentis par les Chouhada et Moudjahidine".

Les travaux du séminaire, qui regroupe à la maison de la culture Abdallah Benkeriou de Laghouat des chouyoukh et adeptes de la zaouïa El-Kadiria de différentes régions du pays, se poursuivent par des communications sur la Zaouïa El-Kadiria, ses Oulémas et érudits, l'organisation d'expositions mettant en exergue des œuvres des chouyoukh d'El-Kadiria.