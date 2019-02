Togo: Un nouveau patron pour l'ARMP, à la place de René Kapou

Il a pour nom Aftar Traoré Morou. Selon les informations, ce jeune d'une trentaine d'année, Conseiller au ministère de l'Economie et des Finances, Econmiste, Analyste et Entrepreneur de son état devra succéder à Dr René Kapou qui est arrivé au terme de son deuxième mandat de trois ans comme l'autorisent les textes, (un mandat de trois ans renouvelable une seule fois), à la tête de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Pour information, l'ARMP se veut une Autorité administrative indépendante, qui jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Elle a pour mission d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.

Ainsi, elle émet des avis, propositions ou recommandations, dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public, assure en collaboration avec la direction nationale du contrôle des marchés publics, l'information, la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, le développement du cadre professionnel et l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public.

Autres tâches auxquelles s'attèle l'ARMP, ce sont les enquêtes qu'elle exécute et aussi, la mise en œuvre des procédures d'audits techniques et/ou financiers indépendants, et la prise de sanctions contre les irrégularités constatés et procède au règlement non juridictionnel des litiges survenus à l'occasion de la passation des marchés et délégations de service public.