Tunisie: Le réalisme étoilé

JSK : Frioui, Bouchniba (Rebaï), Hamdi (Salhi), T. Junior, Bacha, Traoré, Métiri, Romdhani, Laâouichi (Messaâdi), Sassi, Sylla.

ESS : Bédiri, Kechrida, Jemal, Boughattas, Ben Aziza, Aouadhi, Ben Amor, Hannachi (Brigui), Msekni, Belarbi (Bâayou), Aribi.

Le coach aghlabide a remanié son équipe, notamment au niveau de la défense où la nouvelle recrue Thomas Junior a remplacé Layouni sanctionné. Mouelhi n'a pas hésité cette fois à titulariser le pivot Traoré pour redonner plus d'équilibre en l'absence de Riadh Frioui suspendu. Néanmoins, les camarades de Jemal se sont montrés plus opportunistes face à la défense aghlabide. Les attaques de Hannachi, Brigui, Belarbi et Aribi manquaient d'efficacité face à la bonne organisation défensive de la JSK.

Pour leur part, les Aghlabides ont été plus organisés en attaque grâce à la rapidité de Sylla, Laâouichi et Sassi et le bon emplacement de Traoré au milieu.

Une attaque rapide de Sassi, qui sert Sylla dans le dos de la défense, mais le tir de ce dernier est dévié par le gardien (30'). Les étoilés ne perdaient pas les pédales, mettaient du rythme dans le match et ne s'exposaient pas aux contres adverses. Belarbi profite d'une mauvaise relance de la balle de Hamdi pour dribbler le gardien et son tir meurt dans les filets de Frioui (35'). Les Aghlabides sont touchés moralement par ce but. Ils ont eu des difficultés pour réagir.

Les protégés de Lemerre ne laissent pas filer les bévues en défense aghlabide.

A la 43', Hannachi après une-deux avec Ben Amor s'infiltre dans la défense aghlabide et son tir s'installe dans les filets de Frioui. Les Etoilés étaient désormais en confiance alors que les protégés de Mouelhi cherchaient désormais leurs repères face à une équipe bien organisée en défense.

Les Aghlabides jouent de malchance

Après la pause, la Chabiba joue désormais sans complexe. Les hommes de Mouelhi ont cherché à revenir dans le score. L'entrée de Salhi à la place de Hamdi a donné plus d'animation à l'attaque aghlabide. Un corner est botté par Sassi , Salhi temporise mais son tir est loin du but (47'). Un coup franc botté par Sassi, Sylla fait dévier la balle en corner (52'). Face à la pression de la JSK, le coach Lemerre demande à ses protégés de se concentrer en défense et de fermer les espaces face aux attaquants aghlabides. Une action rapide de Salhi, qui dribble la défense, Sylla tire mais Bediri sauve son camp et renvoie la balle en corner (68'). Le jeu devient plus ouvert dans les deux camps mais c'est l'efficacité qui a manqué aux attaquants des deux équipes.

Les Aghlabides sont en panne d'efficacité malgré le volume de jeu présenté et les opportunités tout au long du match.

L'ESS a finalement conservé son avance et a récolté une victoire importante pour mettre fin à son manque de réussite au cours des dernières rencontres.