Tunisie: Le discours et la méthode

Certains font l'exception

Selon des techniciens et anciens joueurs aghlabides , les joueurs et leurs agents savent profiter à fond de cette concurrence aveugle entre les clubs. C'est pourquoi on prive les catégories des jeunes des conditions les plus élémentaires d'une pratique décente du football sous prétexte que les moyens manquent. Mais, dès qu'il s'agit de renforcer l'équipe seniors, on recrute à tour de bras sans lésiner sur les moyens. Des joueurs de qualités parfois modestes qui n'ont pas trouvé preneur ailleurs sont recrutés aveuglèment.

En revanche, certains éléments ont été utiles pour la Chabiba comme Cheikh Diop, Hamid Bahloul, Camara Gana et Christopher Munduga. Les éléments visés sont des attaquants pour remanier la carence offensive. Alors qu'on s'attendait à limiter les arrivées des Africains, les dirigeants aghlabides ont opéré des recrutements au milieu et en défense. Ainsi, le Camerounais Ali Moumbain, Boubaker Sylla et Toindouba ont donné plus d'équilibre et de stabilité aux différents compartiments du jeu en l'absence de joueurs de qualité parmi les jeunes.

Nombreux sont les cas des joueurs africains «conseillés» par des agents cupides. Depuis deux saisons, les dirigeants aghlabides ont fait venir le Soudanais Charfeddine Chayboub. On attendait beaucoup de lui, toutefois cet élément manquait de régularité aux entraînements et ne figurait pas dans les choix du staff technique. Cette irrégularité a inquiété les fans aghlabides. Il est reparti sans crier gare et les dirigeants ont été obligés de suspendre son contrat. Cette saison, les Aghlabides ont laissé filer les attaquants Munduga et Nzongou sans tirer profit monétaire de leur transfert. Au cours du mercato hivernal les Aghlabides ont fait venir les Lamine Sylla et Roussel. Ce dernier n'a pas été qualifié pour faute administrative a-t-on dit. On se demande qui est le responsable de ces recrutements ? Le staff technique ou les dirigeants ?

Le recrutement des joueurs étrangers à Kairouan est une affaire de moyens et de choix. Toutefois, les jeunes du cru doivent être encouragés pour renforcer les seniors et réduire les dépenses.