Tunisie: «Quand l'intendance ne suit pas...! »

«Le retour s'annonce relevé !»

« Engagé pour une seule saison avec possibilité de prolongation, Mouelhi, ce technicien sérieux et appliqué, a pu, en l'espace de quelques mois, améliorer le groupe. C'est pour cela qu'il doit continuer avec la même détermination pour espérer bâtir une équipe solide pour l'avenir. Avec un comité homogène et ambitieux, un staff technique compétent et bosseur et des joueurs très disciplinés et appliqués, la JSK possède, de l'avis de tous les observateurs, des qualités rassurantes pour sortir la tête de l'eau mais ce qui lui manque, c'est la réussite et la concrétisation.

Cette prochaine phase demande beaucoup de concentration et une présence d'esprit permanente pour dépasser la pression des rencontres et le souci du résultat. C'est la mission des dirigeants et du staff technique pour assister le groupe. J'espère que le manque d'expérience des dirigeants ne sera pas un handicap pour dépasser la prochaine phase retour qui s'annonce difficile mais tout reste possible».