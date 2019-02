Cote d'Ivoire: Plan d'action pour 2019 - Le Pr Joseph Séka Séka promet la construction de la Maison de l'Environnement

Le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté, le 15 février, ses vœux de nouvel an à son ministre de tutelle.

Le Parc national du Banco a servi de cadre, le 15 février, à la cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, au Pr Joseph Séka Séka.

Cette manifestation fut l'occasion pour le ministre en charge de l'Environnement de dresser le bilan de son action depuis sa prise de fonction, et de définir avec l'ensemble du personnel, les perspectives pour la nouvelle année 2019.

Dévoilant les priorités pour l'année, l'émissaire du gouvernement a affirmé que l'accent sera mis sur la construction de la Maison de l'Environnement et du Centre numérique des données environnementales et sociales.

Un projet qui s'inscrit au cœur de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le Pr Joseph Séka Séka a également annoncé la création d'un Comité permanent pour l'organisation des Cop sur les changements climatiques.

A cela s'ajoute la mise en œuvre du projet de gestion des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. Le ministre n'a pas manqué d'inviter le personnel à plus d'abnégation, de solidarité, d'ardeur au travail pour relever ces défis.

« Je sollicite votre disponibilité et votre ardeur au travail pour accomplir les missions qui sont les nôtres.

Nous avons beaucoup de défis à relever, la tâche ne sera pas facile, à cause des ressources financières qui n'auront jamais suffi pour ce qu'on ambitionne de faire. Il appartient donc à chacun de faire preuve d'imagination pour accomplir juste ce qu'il peut », a-t-il conseillé.

Le Pr Joseph Séka Séka a, par ailleurs, souligné que la vision du gouvernement est d'assurer un environnement sain aux populations et de renforcer son rôle dans la vie publique nationale pour le développement durable.

L'opérationnalisation de cette vision, selon lui, s'est articulée autour des actions concrètes entreprises par son département ministériel.

Entre autres, la mobilisation des ressources en vue de remédier simultanément aux problèmes de développement économique et d'équité sociale sans épuiser les ressources naturelles ; l'amélioration de la qualité des milieux récepteurs et du cadre de vie ; la préservation et la restauration de la capacité des écosystèmes à fournir des biens et services indispensables aux populations.

De son côté, Nasséré Kaba, Directrice de cabinet adjoint, a affirmé, au nom du personnel, qu'ils sont prêts à accompagner le ministre, dans ses efforts pour la reconstruction environnementale et la promotion du développement durable. Et ce, en travaillant à ses côtés avec abnégation, loyauté et efficacité.

« Soyez convaincus de notre engagement, de notre loyauté et de notre disponibilité sans faille. Nous n'épargnerons aucun effort et aucun sacrifice ne sera trop grand pour nous montrer dignes de votre confiance. Nous sommes prêts à livrer à vos côtés la bataille du développement durable », a-t-elle rassuré.