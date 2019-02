Tunisie: Encore une parité...

Très motivés, les nôtres ont continué sur leur lancée et, encore une fois, sur une balle arrêtée, Montacer Hicheri doubla la marque suite à un coup franc bien joué avec son équipier Achraf Saty.

En seconde mi-temps, Samba égalisa pour la Côte d'Ivoire.

Et malgré les tentatives de part et d'autre, le score n'a pas changé. «Notre équipe s'est bien comportée face au champion d'Afrique qui compte dans ses rangs des joueurs techniques et plus expérimentés que les nôtres. C'était une rencontre très bénéfique pour préparer la Coupe des continents. Nous avons encore trois stages à effectuer afin que l'équipe soit prête pour la joute continentale», a fait savoir l'entraîneur national, Ouajdi Dardouri.

Notons que la rencontre disputée au complexe sportif de Five Stars s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Sonia Bechikh, les membres de la Fédération tunisienne de mini-foot et plusieurs Ivoiriens résidents en Tunisie.

Place à la supercoupe

Après la supercoupe tuniso-libyenne, place à la supercoupe tuniso-libanaise. C'est ainsi que l'équipe libanaise de la Sûreté d'Intérieur a été accueillie, samedi après-midi à l'aéroport de Tunis-Carthage. Elle rencontrera samedi prochain Dar Chaâbane Fehri, finaliste de la coupe la saison écoulée. Tronja se rendra prochainement au Liban rencontrer le champion local dans le cadre de la supercoupe de clubs champions.