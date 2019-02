Tunisie: Un onze épatant

Il faut dire que les Cabistes ont étonné plus d'un observateur. Mais, très logiquement, les plus avertis savent que l'effectif est riche et qu'il est capable de concurrencer les meilleurs. Et journée après journée, les Cabistes confirment leur bon état de santé en multipliant les victoires à domicile comme en déplacement.

Sur les treize matches disputés lors de cette phase aller, ils ont gagné 7 fois dont 2 hors de leurs bases et fait 6 nuls. Au CAB, cette première partie du championnat se distingue par son invincibilité et surtout par une attaque prolifique qui a marqué à tous ses adversaires sans exception! Elle est la meilleure sur ce plan-là avec une moisson de 21 buts au total. La troisième place au classement général n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un travail sérieux guidé par un staff technique jeune, compétent et qui sait parler à ses joueurs. L'équipe a montré, tout au long de cette phase aller, qu'elle avait du caractère à maintes reprises, elle a su renverser des situations compromises. On pense notamment à cette victoire 3 à 2 contre le CSHL alors qu'elle était menée 2 à 0, aux nuls arrachés à Sousse, Gabès, Tataouine et Redeyef contre respectivement l'ESS, le SG, l'UST et l'ESM. Menés, les «jaune et noir» n'ont jamais baissé les bras. Ils ont toujours cru en leur bonne étoile. C'est qu'ils constituent un groupe solidaire où chacun se dépense à souhait. «L'esprit de groupe qui nous anime a encore raffermi notre solidarité sur le terrain. Ce n'est pas évident d'être mené au score à maintes reprises et, de surcroît, en déplacement dans des stades hostiles et pouvoir revenir à la marque», nous affirme le capitaine Kh. Thamri.

Du spectacle !

Outre les bons résultats enregistrés, en cette phase aller, les Nordistes ont agréablement surpris les observateurs par le beau spectacle offert aux spectateurs dans la plupart de leurs confrontations. Ils pratiquent un jeu varié basé sur la station qu'est Wattara et sur la rapidité d'exécution des avants Ounalli (avant de partir), Ben Choug et Habbassi, tous ont donné du tournis aux défenses adverses. Derrière, Saidani et Cissé, solides, intraitables et complémentaires à souhait ont su généralement étouffer les velléités offensives de leurs adversaires et gagner la bataille de l'entrejeu où se décide l'issue du match. «Plus on joue des matches et plus on découvre que nos adversaires ne nous sont pas supérieurs. Cette réalité nous a donné davantage confiance en nos moyens pour aller de l'avant. Le résultat est que nous avons terminé la première étape sans la moindre défaite. D'ailleurs, cette série dure depuis la saison passée. Nous possédons un groupe technique et homogène capable de monter sur le podium. Avec toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés, nous pouvons dire, avec fierté, que nous avons réussi une belle phase aller», ajoute le portier cabiste.

Le CAB ferait pu faire encore mieux si les conditions lui étaient favorables sur le double plan matériel et infrastructurel. Il est inutile de revenir sur les raisons que tout le monde connaît !

Erreurs individuelles

La défense «jaune et noir» n'a, certes, pas encaissé beaucoup de buts lors des treize matches disputés (10 buts) mais on a relevé quelques erreurs individuelles au niveau de ce compartiment de jeu. Il y a lieu de citer le premier de la saison encaissé contre le CSS, contre le SG et face à l'EST sur faute de marquage ou encore sur mauvaise appréciation contre le CSHL sans oublier cette faute naïve de Yeken contre l'ESS, synonyme de penalty plus que généreux. On nous dira que s'il n'y avait d'erreurs défensives, il n'y aurait pas de but. Nous en convenons mais elles auraient bien pu être évitées avec plus de concentration et plus d'attention. L'entraîneur Montacer Louhichi saura certainement remédier à ces défaillances lors des matches à venir si l'on désire accéder aux places d'honneur. En tout cas, il s'agit de l'objectif avoué du comité directeur. «Nous avons toujours répété que nous sommes en train de construire une équipe compétitive pour la prochaine saison, capable de disputer le titre de champion. Nous espérons mettre tous les atouts de notre côté pour un pareil défi. Nous nous ne sommes pas résignés pour cette saison, nous défendrons crânement nos chances jusqu'au bout pour aller le plus loin possible. Nous voulons gagner proprement nos rencontres, nous n'avons pas à attendre de coups de pouce de quiconque», nous affirme Abdessalem Saidani, président du CAB. En somme, la phase aller peut être considérée comme largement réussie au vu des conditions dans lesquelles l'équipe a évolué.