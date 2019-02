Tunisie: Un bilan nettement contrasté

Absence de régularité

Les questions techniques seront soigneusement étudiées par les techniciens qui mettront sans doute en exergue les insuffisances et les mesures à prendre pour essayer de relancer les compétitions nationales. Pour le moment, et à notre avis, seule l'Espérance est en mesure de garder sa régularité, grâce à la richesse de son effectif. Son tableau de marche est clair. Elle s'y plie sans trop de difficultés. Elle aura le temps de préparer les futures grandes sorties au niveau des phases finales.

Paradoxalement à cette situation, nous assistons de semaine en semaine aux contraintes qu'éprouvent nos différentes équipes représentatives en Coupes d'Afrique ou en Coupe arabe. C'est là où nous relevons le manque de fraîcheur de nos représentants. Les équipes africaines nous sont parues beaucoup plus affûtées que d'habitude. Considérant les primes de victoires mises en jeu, elles ont beaucoup plus tendance à garder un peu plus longtemps leurs joueurs pour forcer le sacre. Cela débouche sur des complications relativement plus sensibles en raison de la solidité de ces formations solides, physiquement, techniquement et même psychologiquement.

Pour les contrer, il faudrait avoir une compétition nationale où le rythme et la cadence sont élevés. Ce n'est point le cas chez nous.

Des équipes asphyxiées

Le championnat national dont le parcours en dents de scie ne favorise aucunement une préparation foncière, physique et technique répondant aux normes. Les équipes engagées sont obligées de jouer tous les trois jours. Ne disposant que rarement de remplaçants valables, elles s'asphyxient progressivement et cela se reflète bien entendu sur leur rendement en compétitions nationales et internationales.

Ces répercussions négatives ne touchent pas seulement les résultats de l'équipe, mais tout l'entourage qui commence à piétiner au point de tout mélanger, étant donné que la pression des supporters ne donne lieu à aucune concession. Une fois leurs favoris engagés, ils veulent tout avoir.

A l'amiable...

Mais le plus important demeure le bilan que l'on peut établir sur le plan du niveau général de la compétition. Si nous partons du principe que pour réussir un bon match il faudrait être deux équipes bien au point, pour atteindre un niveau acceptable il faudrait réunir un ensemble de facteurs : tout d'abord, un terrain en bon état, une ambiance avec un public sensible au beau jeu et qui sait communiquer sa ferveur à ses joueurs, et bien entendu un arbitrage au-dessus de tout soupçon. Ces critères évoqués, faites vos jeux !

Jusqu'à la veille de la fin de la première partie de la compétition, un stade qui, en principe, signifie sur les plans individuels et collectifs une acquisition respectable d'un potentiel plus que valable aussi bien pour les joueurs que pour l'équipe, nous avons enregistré des « limogeages » et des départs à « l'amiable » qui veulent tout dire :cette instabilité est pour le moins qu'on puisse dire préjudiciable pour toutes les parties prenantes de ce football qui n'arrive pas à trouver ses marques. La preuve, c'est ce que déclare tout nouvel entraîneur qui débarque et qui se trouve en pleine tornade sitôt installé.

C'est le lot des décisions souvent « souveraines » pour ne pas dire à l'emporte-pièce que prennent certains dirigeants (souvent les présidents) et qui font de l'entraîneur le fusible idéal pour les couvrir.

De toute évidence, cela dessert fortement la démarche de toute équipe qui a des ambitions ou qui tout simplement veut s'affirmer et afficher ses progrès.

Combien de beaux matchs, de rencontres qui se laissent voir avec plaisir, avons-nous vu en ce début de championnat ? A l'exception de quelques rencontres, rien que du jeu heurté, des réactions le plus souvent individuelles et des déploiements décousus qui en disent long sur l'état et le degré de préparation de la majorité des formations.

Mêmes les « derbies et les classico » ne sont plus ce qu'ils étaient en raison de l'ambiance électrisée, souvent hostiles, alimentées par les déclarations provocatrices et la perte de confiance qui s'est instaurée. Ajoutons à cela l'état des terrains sur lesquels se déroulent ces rencontres phares et ... les prouesses d'un arbitrage qui demeure le talon d'Achille de notre football.

Cela nous ramène à l'état de l'infrastructure qui, nous le pensons, a eu la part belle depuis quelques semaines.

Tout le monde attend avec impatience les résultats de toutes ces « visites » et de ces « consultations » qui ont été fortement médiatisées. Sans terrain en bon état, il n'y a pas de jeu de bonne facture et surtout des conditions minimales pour favoriser l'expression des joueurs. Les accidents se multiplient et de jeunes joueurs de qualité sont en train d'en subir les conséquences.

Cela fait bien longtemps que cette question a été soulevée et pour remédier à cet état de fait, il n'y a rien de génial. Il faudrait que la fédération veille à pousser les clubs à respecter leurs terrains et inciter les gérants des installations municipales à s'y mettre sérieusement pour maintenir en bon état leurs infrastructures.

Une fois le cap « terrain » passé, nous arrivons à celui de l'arbitrage.

Le talon d'Achille

A ce propos, ce n'est point cette sanction, spectaculairement décidée, médiatisée et annoncée à un arbitre alors qu'il n'a pas encore quitté le terrain qui changera l'ordre des choses. Nous sommes loin du compte et ces « décisionettes » ne font que dramatiser la situation.

Notre arbitrage est bien malade. A écouter ceux qui veillent sur sa destinée, nous sommes bien tentés de croire ces responsables, mais leur discours n'a rien de convaincant. C'est donc sans grande illusion que nous les écoutons dévoiler leurs «objectifs». A ce propos, nous revenons au dicton qui dit que «si tout le monde dit que j'ai tort et que je suis le seul à dire que j'ai raison, c'est que j'ai tort». Ce qui se passe au niveau de notre arbitrage n'est pas « clean ». Tout le monde le dit et le pense. Qu'en pense la fédération ? L'arbitrage, comme la justice, doit être libre et à l'abri de toutes les manipulations.

Sans cette condition, nous ne pouvons croire en ces gesticulations qui n'ont rien amené depuis des années. Sans cette ouverture qui a permis de désigner des arbitres maghrébins pour les rencontres importantes, nous aurions eu bien des difficultés pour nous en sortir. C'est dire que le problème demeure entier et que la solution n'est pas pour demain. Le pire dans cette situation, c'est que les jeunes qui auraient souhaité embrasser ce métier n'y verraient que des inconvénients, au vu des maltraitances et des difficultés qui entravent cette mission.

Voila donc une première partie de la compétition terminée avec des conclusions qui ne manqueront pas d'éclairer la lanterne de ceux qui souhaiteraient un meilleur sort pour notre football, dont la majorité des équipes a quand même travaillé pour se hisser à un meilleur niveau. Les entraîneurs, les jeunes d'entre eux surtout, n'ont pas manqué d'ambition. Ils doivent être aidés, et mieux confortés par leurs dirigeants, car ils font œuvre utile et ce n'est point en remettant tout en cause par des changements intempestifs, ou en essayant de faire... revivre le passé, que l'on progressera plus rapidement.