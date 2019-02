Tunisie: L'Espérance, unique leader

Et ça ne pouvait pas être autrement, tellement les deux formations se valaient collectivement, individuellement et tactiquement.

Dans ce genre de chocs titanesques, les petits détails, on le sait, ont toujours fait la différence.

Et c'est l'Etoile qui l'a appris à ses dépens, pour avoir commis plus d'erreurs et plus de distractions, notamment en fin de match. De surcroît, on a vécu, à cette occasion, tant de moments de handball de haut niveau qui nous manquaient cruellement par ces temps. Et dans ce registre spectaculaire, les acteurs les plus en vue furent Boughanmi, Yahiaoui, Hammed, Abdelli et Idrissi, du côté espérantiste et Rzig, Frad, Hamza et Sfar, du côté étoiliste. Grâce à cette précieuse victoire bruyamment fêtée à la coupole d'El Menzah par les supporters «sang et or», l'EST vire seule aux commandes. Le Club Africain, autre candidat au titre, conserve sa 3e place après avoir pris difficilement le meilleur sur le Club Sportif de Sakiet Ezzit.

Il reste talonné par El Makarem de Mahdia, facile vainqueur de Jemmal, alors que le Sporting Club de Moknine, retrouvé, a stoppé Jendouba dans son élan.

Résultats

EST-ESS 29-28

CA-CSSE 26-21

SCM-JSHB 27-24

EMM-CSMJ 27-15

Classement

1.EST 21

2.ESS 19

3.CA 17

4.EMM 15

5.SCM 14

6.JSHB 11

7.CSHJ 9

8.CSSE 7