Tunisie: L'ESR et l'USM virent en tête

On a pratiquement deux clubs qui ont pris le large, si on tient compte de l'avantage des confrontations directes. Ils sont les plus réguliers et les plus lotis en termes d'effectif, leur domination n'est donc pas une question fortuite. Derrière ce duo, 4 clubs se positionnent avec la ferme intention de chercher les deux places restantes au super play-off.

On a maintenant un classement significatif et qui prouve l'équilibre qui règne après la 2e place.

La JSK et l'ESS sont à la 3e place, et n'ont qu'un petit point d'avance sur le duo SN-DSG. Le SN reste la plus grande déception de ce play-off après les prouesses de la 1ère phase. Le SN a perdu sans surprise devant l'ESR, alors que l'USM a mis fin aux doutes quand elle joue en déplacement en battant l'ESS à Sousse. Les Etoilés restaient sur une série positive de victoires. Pour la JSK, elle a pu se ressaisir en battant à Kairouan (l'avantage du terrain compte beaucoup pour les Aghlabides) la DSG. Du coup, on a 3 journées qui promettent beaucoup.

Ferjani, entraîneur de la JSK

Après des expériences d'entraîneur à l'ESR et à l'USM, Safouène Ferjani vient de débarquer à la JSK. Il remplace Samir Bouden, puis Hatem Meftah, entraîneur intérimaire. Ferjani aura à réussir la qualification au super play-off. C'est son premier objectif.

Résultats

ESS-USM 71-73

ESR-SN 75-64

JSK-DSG 87-70

Classement

Pts

1) ESR 14

2) USM 12

3) ESS 10

-) JSK 10

5) SN 9

-) DSG 9