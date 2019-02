Tunisie: La romance parfaite

Un peu plus d'un mois sépare les passionnés par le running des Foulées du Mégara, course phare caractéristique du printemps en Tunisie qui aura lieu dimanche 24 mars 2019 au cœur de La Marsa.

C'est une 11e édition d'un événement sportif, culturel et touristique qui préfigure un jour de fête coïncidant avec le 80e anniversaire de l'Avenir Sportif de La Marsa. Le jaune et le vert seront à l'honneur d'une journée haut en couleur annonciatrice d'un arc-en-ciel sur route tant le semi de La Marsa sait unir un monde divers par la passion du running. Une trentaine de nationalités est attendue si on en croit les éditions écoulées ainsi que les inscriptions en ligne à cette nouvelle édition. Dans ce théâtre de rêve, plus de 5 mille amoureux du running endosseront le rôle de la vedette sur l'aire du départ de la semi-course, compétition de 21 km -- et de la Marsoise -- course fun de 5 km accessible à tous Le parcours qu'un décor d'une beauté insoupçonnée caractérise la bonne volonté et exhorte au défi dans le plaisir.

Source indispensable de bien-être, réserve inépuisable de plaisirs et de grandes satisfactions, exemple essentiel de communion, de générosité dans l'effort et de dépassement de soi tel s'avère être le «Semi-Marathon de La Marsa» au label plus connu des Foulées du Mégara, qui fête, au mois de Mars prochain, sa onzième édition.

Cette onzième édition se distingue que par une nouveauté encore, puisqu'elle introduit le paiement électronique pour les inscriptions en ligne et vient ainsi rappeler que les grands ne périclitent jamais. La fête sera grandiose et la foule nombreuse pour que vivent Les Foulées du Mégara.

L'événement persiste glorieusement à servir à tous les participants un plateau de satisfactions majeures alliant la délectation d'une ambiance festive dans l'heureux dessein de réaliser au moins un objectif personnel, car il y a toujours un objectif qui est automatiquement réalisé à chaque sortie, celui de se faire du bien, que l'on soit adepte de la performance ou juste du plaisant jogging.

La Marsoise, un running pour tous sur un parcours de 5 Km environ et qui se déroule dans le même site qui abrite le semi-marathon et dans les mêmes conditions (date, organisation... ), sera également au rendez-vous. C'est une course pour tous non compétitive. Sa particularité est qu'elle réunit tous les âges et permet aux membres d'une même famille de courir ensemble dans une ambiance festive alliant bénéfices de santé et plaisir de détente. Cette année, la Marsoise sera jaune et verte pour marquer le 80e anniversaire de l'Avenir Sportif de La Marsa. L'invitation est ainsi adressée à tous ceux qui adulent La Marsa de participer en grand nombre en arborant les couleurs de l'ASM

Le comité d'organisation, présidé par Riadh Ben Zazia, et composé de l'Association Mégara pour la Jeunesse, avec la collaboration de la Municipalité de La Marsa, qui a fait du running son cheval de bataille, continue à suivre sa feuille de route en étant à pied d'œuvre afin d'assurer aux participants le meilleur qui soit en termes d'organisation.

Pour prendre part à la course, il suffit de s'inscrire en ligne sur www.lesfouleesdumegara.com