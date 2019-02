Mali/Sénégal: Finale - Les Aiglons ravissent le trophée aux lionceaux

Le Sénégal est passé à coté d'un premier titre africain en perdant, ce dimanche, face au Mali, la finale de la 21e édition de la Can des moins de 20 ans. Battus aux tirs au but (1-1, 3-2 tab), les Lionceaux perdent pour la troisième fois consécutive une finale dans cette compétition. Ainsi, le Mali qui entre pour la première fois dans le palmarès de la catégorie.

Le Sénégal a perdu ce dimanche 17 février, la finale de la Can des moins de 20 ans qui l'a opposée au Mali. Les Lionceaux, qui couraient derrière un premier trophée continental, avaient pris rendez-vous avec l'histoire pour le dernier cette 21e édition après deux échecs en finale et un brillant parcours en phase de poule avec à la clé, une qualification à la prochaine Coupe du monde de la catégories prévue cette année en Pologne. Mais, ils devraient finalement s'incliner au terme de l'épreuve des tirs au but (1-1, 3-2 tab).

Ousseynou Cavin Diagne et ses coéquipiers sont pourtant revenus de loin. Dominateurs dans le premier quart d'heure du match, les juniors sénégalais ont été surpris à la 17e minute. L'Aiglon Boubacar Traoré a su profiter d'un centre repoussé par la défense des Lionceaux pour déclencher une frappe et ouvrir la marque. C'est sur ce score (1-0) que Lionceaux et Aiglons vont rejoindre les vestiaires.

De retour sur la pelouse, les Lionceaux emballent la partie et tentent de revenir au score. Ils seront récompensés à la 76e minute avec le but de l'égalisation signé Souleymane Aw (1-1). Le Sénégal tient le bon bout et parvient à exercer sa domination sur son adversaire. Sans toutefois réussir à trouver la faille.

Durant les prolongations, les poulains de Youssouph Dabo ne manquent pas d'occasions mais peinent encore à faire la différence. Place sera finalement faite à la séance fatidique des tirs au but.

Un exercice qui sera fatale pour les juniors du Sénégal. Après la tentative manquée de Jon Lopy suivie des tirs réussis de Formose Mendy, Lamine Diack et Amadou Ndiaye, Ousseynou Niang va, en revanche, rater le sien. Il scelle du coup le sort du Sénégal. Les Aiglons en profitent pour s'envoler vers leur premier trophée continental dans cette compétition.

Le Sénégal, quant à lui, ne démentira pas l'adage selon lequel, il n'y a pas deux sans trois. Ce, après avoir échoué aux finales de la Can U20 en 2015 et 2017.

Pour la rencontre de la 3e place de la Can disputée samedi, l'Afrique du Sud a également fait usage de la séance des penalties pour s'adjuger de la troisième place aux dépens du Nigeria.

Au titre des récompenses individuelles de cette Can U20, quatre joueurs sénégalais figurent dans le 11 type de la compétition. Il s'agit des défenseurs Moussa Ndiaye et Jon Lopy, du milieu Mamadou Dramé et de l'attaquant Youssouf Badji.

Le défenseur sénégalais Moussa Ndiaye a été désigné comme meilleur joueur de la Can U20, alors qu'Amadou Dia Ndiaye se faisait sacré meilleur buteur. L'entraineur du Sénégal, Youssou Dabo a été nommé meilleur coach du tournoi