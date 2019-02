Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Le Nouvel An chinois célébré à Brazzaville

L'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a organisé, le 16 février, une cérémonie commémorative de la fête dite du Printemps, l'année du cochon de terre, dans une ambiance de démonstration culturelle et de partage.

La fête s'est déroulée en présence des deux directeurs de l'Institut Confucius ( de la communauté chinoise et congolaise) ainsi que de nombreux étudiants de l'établissement.

Des récitals de chansons chinoises, des déclamations de poèmes en chinois, des dialogues comiques et une démonstration de kung-fu par la Fédération congolaise de wushu ont marqué la célébration du Nouvel An chinois dans cet institut.

Selon le directeur Yong kang Wang, la cérémonie a eu pour objectif de renforcer la coopération sino-congolaise, à travers l'apprentissage de la langue de l'empire du milieu. Les étudiants ont salué la contribution de l'Institut Confucius de l'Université Marien-NGouabi au renforcement de la compréhension réciproque entre les peuples congolais et chinois, outre les opportunités d'études supérieures en Chine et d'emploi qui s'offrent aux jeunes congolais.

Placée sous le signe du cochon de terre, 2019 est une année imprégnée de bonheur, a indiqué une participante chinoise. Elle a estimé que le Nouvel An chinois était une « grande fête quasi-universelle qui plonge dans une riche tradition millénaire ».

Le Nouvel An lunaire chinois, l'année du cochon, a commencé cette année le 16 février. Il est mondialement marqué par des feux d'artifice, de défilés et de célébrations allant jusqu'à deux semaines, des réunions de famille et cérémonies de bénédiction.

L'année 2019 "Earth cochon" mettra l'accent sur tout ce qui est juste, radicalement positif, ouvert, sincère, perspicace, moral, loyal, équitable, intelligent, stable, pratique, fiable, honnête et fondé.

Situé dans l'enceinte de la Grande bibliothèque universitaire, l'Institut Confucius de l'Université Marien-N'Gouabi a commencé avec la formation en langue chinoise en juin 2013. Actuellement, l'établissement a déjà formé plus de sept cents apprenants parmi lesquels on compte des élèves, des étudiants, des travailleurs et hommes d'affaires.

Il offre une formation permanente à tous ceux qui désirent obtenir une formation de base en langue chinoise. Ensuite, les instituts Confucius participent aux échanges humains et culturels entre la Chine et les autres pays du monde. Enfin, ils contribuent à l'établissement des coopérations académiques et à la promotion de la connaissance des universités chinoises.

L'Institut Confucius a déjà réalisé plusieurs activités culturelles et académiques parmi lesquelles, la conférence sur la calligraphie, la fête de printemps, les entreprises chinoises au Congo, le wushu ou les arts martiaux chinois et la cérémonie de son 10e anniversaire.