Sénégal: Saint-Louis - Célébration de la fête patronale de la Paroisse Notre Dame de Lourdes

Les fidèles de la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis (1958-2018) ont célébré hier, dimanche 17 février, leurs fêtes patronales paroissiales. Il s'agit, d'une part, de la fête patronale de cette paroisse ainsi que de la clôture de l'année jubilaire, avec comme thème "60 ans de vie paroissiale avec Marie, magnifions le Seigneur".

La messe de célébration de cette fête patronale et de la clôture du jubilé des 60 ans de vie de cette paroisse fût présidée par l'Evêque du Diocèse de Saint-Louis. Mgr Ernest Sambou de dire que Marie est la joie et l'honneur de cette paroisse qui porte son nom, tout en montrant sa fierté vis-à-vis de la Bienheureuse.

Ouverte l'an dernier, le dimanche 11 février 2018, la fête patronale vient d'être clôturée, à travers la cérémonie d'hier dimanche. "Ainsi prend fin donc l'année jubilaire en ce dimanche 17 février 2019", a précisé l'Evêque du Diocèse qui a rappelé que la résurrection du Christ est le fondement de la foi chrétienne. En effet, c'est en 1880 que Monseigneur Riehl, vicaire apostolique, a acheté le terrain sur lequel cette église fût implantée. Et la pose de la première pierre de la chapelle a été faite en 1890. Ce terrain fût aussi un lieu d'accueil, à partir de janvier 1886, des parents maliens dénommés par l'ethnonyme Bambara, qui fuyaient l'esclavage.

Toutefois, c'est en mai 1886 qu'une chapelle y a été implantée, servant de lieu de prières, de méditation et d'oratoire pour les catéchumènes. La pose de la première pierre de cette église a été faite le 15 février 1890 et la bénédiction solennelle le 22 juin 1899 par Monseigneur Bartthet. Et, de 1899 à 1958, l'église Notre Dame de Lourdes n'avait que le statut d'une chapelle. C'est donc le 11 mai 1958 que la chapelle Notre Dame de Lourdes fût érigée en Paroisse, sur décision de Monseigneur Landreau.

... ET PRIE POUR UNE ELECTION APAISEE

Lors de cette messe de célébration de cette fête patronale et de la clôture du jubilé des 60 ans de vie de cette paroisse, des prières ont été formulées pour un bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et pour la paix dans ce pays. Et le Curé de cette paroisse, l'Abbé Louis Gomis, d'inviter les différents candidats et leurs militants à la présidentielle à la retenue et à l'esprit de dépassement. "Nous avons prié pour la paix dans ce pays et pour un bon déroulement du scrutin du 24 février prochain", a laissé entendre l'Abbé Louis Gomis. Une messe qui a réuni des fidèles des différentes paroisses de la capitale du Nord ainsi que des paroissiens venus de Dakar et des autres régions du pays.