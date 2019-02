Angola: Afroligue - Le Primeiro d'Agosto et Petro s'affrontent en quart-de-finale

Luanda — Les équipes angolaises de Primeiro d'Agosto et Petro s'affrontent en quart-de-final de l'AfroLigue en Basketball, dont l'éliminatoire se déroulera en deux manches, entre la période du 22 mars au 14 de avril.

La rencontre des deux représentants angolais dans cette compétition continentale est le résultat de leur performance, où le Primeiro de Agosto est sorti premier de la série C, avec six points (trois victoires sur trois matches joués) tandis que Petro a terminé deuxième du groupe D, avec cinq points, deux victoires et une défaite.

Cette étape de la compétition, dénommée également Elite 8, prévoit aussi un "classic" égyptien entre les formations de Al Ahly, second du groupe C avec cinq points, et le Smouha Sporting Club, premier du groupe D avec six points. Les autres quatre clubs seront connus en mars, quand entreront en action les séries A et B.