Ile Maurice: Casernes Decaen - Nouvel adieu à un vestige de l'époque française

Elles datent de quand ? De longtemps. C'est une page d'histoire qui s'apprête à être tournée. La démolition des casernes Decaen, le bâtiment en pierres qui a abrité la Central Water Authority avant que des marchands ambulants de la rue John Kennedy n'y soient relocalisés, est programmée.

Les informations disponibles indiquent que le National Heritage Fund aurait recommandé que ces anciennes casernes datant de l'époque de Decaen, le dernier gouverneur français, qui a signé la capitulation de 1810 face aux Anglais, soient intégrées au design de la nouvelle gare.

Cependant, des sources du côté des concepteurs de la nouvelle gare affirment que «s'il avait fallu garder ce bâtiment, il n'y aurait pas de projet». Ces sources soulignent que le «développeur veut récupérer les pierres et les intégrer dans la façade et le sol». On fait valoir aussi qu'il «n'y a pas beaucoup d'informations à propos de cette structure, mais on veut redonner l'ambiance qui s'en dégage».

Pas reconnues comme patrimoine national

On explique que l'un des critères de ce projet était de conserver tous les bâtiments classés patrimoine national. Ce qui n'est pas le cas des casernes Decaen. Ne sont concernés que la structure en pierre de l'ancienne gare centrale (ex-NTA Building) et le square Guy Rozemont (et son prolongement, l'ancienne Place de l'Artillerie avec ses deux canons et son petit carré de verdure). Les casernes Decaen n'étant pas reconnues comme patrimoine national, «il y a un espace sur lequel il faut capitaliser», explique-t-on.

Au square Guy Rozemont, stratégiquement placé à l'une des entrées du Victoria Urban Terminal, «on va renforcer l'îlot de verdure. Nous allons mettre en valeur cet axe piétonnier que tous les voyageurs vont fréquenter». Avec la promesse qu'une «signalétique va raconter l'histoire des lieux».

Le design du Victoria Urban Terminal, au coût de Rs 1,9 milliard, a été dévoilé le 17 janvier. Le projet doit démarrer le 7 mars. Il comportera 400 places de stationnement, un centre commercial et des espaces de bureaux sur 2 200 mètres carrés.