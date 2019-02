Ile Maurice: Villageoises - Le Solicitor General rappelle qu'aucune élection ne peut se tenir d'ici 2020

Aucune élection, que ce soit au niveau de la présidence du conseil de district, du District Councillor, du président ou du vice-président du village ne peut être organisée jusqu'aux prochaines élections villageoises en 2020. C'est ce qu'indique une lettre émanant du Solicitor General et signée par le Principal State Counsel, Naghee Reddy, en date du 12 février. La lettre a été envoyée au ministère des Collectivités locales et devait être expédiée à tous les conseils de village et de district.

Cette lettre a été émise à la suite d'un procès qu'un conseiller du village de Camp-Ithier a intenté au conseil de district de Flacq qui, par voie d'une motion, voulait le remplacer comme District Councillor. Il y a eu une interprétation légale autour de l'article 12 (A) de la Local Government Act. Ainsi, cette lettre a été émise par le Solicitor General.

La missive soutient qu'«in light of recently enacted section 12 A of the Local Government Act, every member of a village council, including a District Councillor, in office at present will remain so until the day immediately preceding nomination day at the election of concillors to a Village Council to be held in 2020». On se souvient qu'à la fin de novembre, le ministère des Collectivités locales a apporté des amendements pour renvoyer les élections régionales.

En même temps, les amendements stipulés à l'article 12 (a) prévoient que tous les District Councillors, présidents et vice-présidents des villages restent en poste. Toutefois, dans certains villages, il y a eu des élections de président et de vice-président ainsi que des District Councillors de décembre à la mi-février. Car l'interprétation des amendements n'a pas été claire pour beaucoup.

Antidémocratique

Même à la suite de la lettre émise par le Principal State Counsel, beaucoup de conseillers et même des cadres des conseils de district ne savent pas que les élections ne peuvent avoir lieu. D'ailleurs, un cadre d'un conseil de district confie ne pas être au courant de ce ruling du Solicitor General. Sunael Purgus, président du conseil de district de Pamplemousses, interrogé dimanche 17 février, reconnaît aussi ne pas être au courant de cette lettre.

Par contre, ceux qui ont pris connaissance de la lettre estiment que ce qui va se passer dans les villages est antidémocratique. Du reste, dans beaucoup de villages, c'est la grogne, car des conseillers estiment qu'une grande injustice prévaut. «Comment un président du conseil de district ou un président de village peut-il rester en poste pendant quatre ans et toucher sa rémunération pendant toute cette période ?» nous ont indiqué des conseillers.

Les rémunérations

Selon les chiffres disponibles à la fin de l'année dernière, les rémunérations sont comme suit, avec quelques variations dépendant du nombre de participations à des comités :

- Président du conseil de district : Rs 35 000 avec une voiture de fonction et chauffeur ;

- Vice-président du conseil de district : Rs 22 000 ;

- Président de village et conseiller de district : Rs 10 000 ;

- Conseiller de village : Rs 3 000.